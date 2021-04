Tv-kok: - Skal holde tungen lige i munden

Natten til fredag blev et bredt politisk flertal enige om at genåbne Danmark hurtigere end planlagt, og det betyder blandt andet, at restauranter landet over kan åbne for indendørs servering allerede 21. april.

Det glæder Jakob Mielcke, som er chefkok og medejer på restaurant Mielcke & Hurtigkarl på Frederiksberg og dommer i 'Masterchef'.

Alligevel har han ikke armene helt oppe over hovedet, fortæller han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Det er jo en fantastisk nyhed, som vi har sukket efter i mange måneder, men jeg vil også sige, at nu handler det om at holde tungen lige i munden. Med den forfatning, som både branchen og vores virksomhed er i nu, så får det store konsekvenser, hvis man laver fejl nu eller rammer forkert, siger han.

Jakob Mielcke henviser til, at der stadig er mange ubekendte i forhold til forsamlingslofter på selskaber og coronapas, som kan få stor betydning for flere restauranter.

- Lært af erfaring så vil jeg gerne se de specifikke retningslinjer på skrift, før jeg genansætter medarbejdere og sætter gang i det hele. Jeg sidder og kigger ned i de små detaljer, siger han og tilføjer:

- En af bekymringerne er i forhold til coronapasset, som er en ekstra begrænsning i forhold til flowet af gæster. Ved folk, hvordan de skal bruge det, og har de lyst? Og hvad gør det for forholdet til gæsterne, når vi pludselig skal granske deres private forhold og bede dem om dokumentation for at komme ind? Det er nogle af de tanker, jeg gør mig.

Åbner nok ikke onsdag

Det er da heller ikke sikkert, at Mielcke & Hurtigkarl kan blive klar til at åbne 21. april, fortæller Jakob Mielcke.

- Jeg tror ikke, vi kan nå at blive klar til onsdag. Der er mange ting, vi skal have styr på, blandt andet fordi vi har mistet medarbejdere gennem det sidste halve år - der er tale om en sønderlemmet forretning, der har fået et par dage til at rejse sig igen.

- Men nu samler vi tænderne op fra gulvet og kaster os tilbage i kampen. Men det er vigtigt at holde fast i, at det er en glædelig nyhed, og det er positivt, at så mange mennesker gerne vil ud til os og spise, siger han.