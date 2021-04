Tv-læge raser mod coronapolitik: Lad os nu bruge hovedet

Kronisk kræftsyge Charlotte Bøving er fortaler for at lade diagnoser og risici gå forud for cpr-numre

De danske OL-atleter, der i stor stil undrer sig over, at de ikke kan få et corona-stik, inden de drager afsted for at repræsentere Danmark, får nu opbakning fra den 53-årige tv-læge Charlotte Bøving.

På Facebook harcelerer hun over, at de danske deltagere ikke tilbydes vaccine inden De Olympiske Lege, der starter i Tokyo i juli.

’Jeg er rystet ... Rystet over, at vore OL-deltagere i modsætning til deltagere fra stort set alle andre nationer ikke kan blive vaccineret forud for sommerens OL ... Tilmed på et tidspunkt, hvor vores mest sårbare efterhånden er vaccineret ... de skal repræsentere Danmark og danskerne ... men kan ikke få den tryghed, der skal til i mødet med andre nationer ...’, skriver hun på Facebook og fortsætter:

’MEN OL er for mig en livsnerve for kulturen og minder mig om det vigtigste for os mennesker – at LEVE og ikke kun overleve ...!!! Lad os nu beskytte vores atleter og kulturen ...’

Samfundssind

Til Ekstra Bladet uddyber Charlotte Bøving, der er privatpraktiserende læge i Varde:

– For mig er OL det ultimative billede på at leve, og at folk blandes og mødes. Når man har forpligtet sig til at deltage, skylder man også at udvise det samfundssind, at deltagerne er vaccinerede, siger hun og fortsætter:

– Efter at de mest sårbare er blevet vaccineret, så synes jeg ikke længere, at vi prioriterer rækkefølgen korrekt. Der er noget vigtigere end et cpr-nummer. Som praktiserende læge bestormes jeg hele tiden af ikke mindst hjerte- og diabetespatienter, der er utrygge ved ikke at være blevet tilbudt en vaccine.

Charlotte Bøving er ikke selv blevet vaccineret, til trods for at hun som læge er frontpersonel og ovenikøbet kronisk kræftpatient.

Savner sund fornuft

I det sene efterår og vinter var hun gennem et hjerteudredningsforløb. Konklusionen var en betændt hjertemuskel, og da hun blev tilbudt vaccine med den nu suspenderede AstraZeneca-vaccine, var hun for syg til at modtage den.

Siden er hun nu røget ind i den almindelige vaccine-kø, der går frem efter fødselsdato.

– Jeg savner fornuft i stedet for brug af tal. I en situation som den nuværende vil det – efter min mening – være mere relevant at bruge hovedet. Sund fornuft og kløgt i forhold til, hvor vaccinen gør mest gavn. Jeg synes, det ville give mening, hvis vi fulgte Norges eksempel om at sætte fokus på at sætte mest aktivt ind med vaccinen i de mest ramte områder.

- At jeg gerne vil vaccineres skyldes ikke min egen utryghed, men hensynet til mine patienter. Jeg prøver at leve så sundt som muligt, men jeg vil da meget nødigt være smittebærer og dermed en mulig smittespreder, siger hun.