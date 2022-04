Tv-lægen afslører: Har fået ny kæreste

Tv-lægen Peter Qvortrup Geisling kan ikke alene smile, fordi han onsdag runder et skarpt hjørne og fylder 60 år.

Han har nemlig også fået en kæreste at fejre dagen med.

Det fortæller han til Politiken i et interview i anledning af den runde fødselsdag. Her gør han det også klart, at han har gået stille med dørene i et stykke tid.

- Du er den første, jeg fortæller det til, siger han til avisen.

Den nye kæreste hedder Lise, stammer fra Hjallerup og har to piger, der svinger godt med Qvortrup Geislings datter, Merle, beretter Politiken videre.

Barn med ekskæresten

Merle har Peter Qvortrup Geisling med ekskæresten Christina Marie Jensen, og hun er sammen med den nye kærlighed i hans liv inviteret til fejringen af den runde dag.

Da de to gik fra hinanden, forblev de venner, og da ingen af dem efterfølgende fandt nye kærester, besluttede de, at de ville være forældre sammen.

I dag bor de i samme opgang, så 11-årige Merle kan komme og gå frit mellem deres to lejligheder.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få tv-lægen i tale om den nye kærlighed, men forgæves.

