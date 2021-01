Tv-lægen efter heftig kritik: - Et lille nødråb

Peter Qvortrup Geisling mente i første omgang, at iværksættere er enormt egoistiske. Så fik han kritik. Nu siger han, at han har den største respekt for dem

- Hvis iværksætteri er en dyd, så er det ofte en overvurderet dyd.

- Min erfaring med iværksætteri er, at det næsten altid handler om alfahanner – eller en sjælden gang alfahunner – som kører et egotrip.

- Det er ofte enormt egoistiske mennesker, hvor man må forstå, at hvis alle blot gør som dem, så skal det nok gå.

Ordene kommer fra DR's Danmarkskendte TV-læge Peter Qvortrup Geisling i et interview med Berlingske, og umiddelbart skulle man tro, at ovennævnte citater er en kritik af iværksættere. Eller at TV-lægen har noget imod iværksættere. Men sådan er det slet ikke, lyder det nu fra hovedpersonen selv til Ekstra Bladet:

Forkert

'Intet kunne være mere forkert. Jeg har naturligvis den største respekt for iværksættere og erhvervsdrivende og deres energi og ideer,' skriver han i et mailsvar.

Ekstra Bladet har bedt ham uddybe sine ord, men han har ikke tid til at lade sig interviewe, lader han forstå, og i stedet har han altså sendt et mailsvar:

'Forleden gav jeg et interview til Berlingske. Journalisten og jeg talte om alt fra mine forbilleder i Shu-bi-dua, over sorgen efter tabet af min far, til min oplevelse af, at ansatte som Sosu’er, sygeplejersker og rengøringspersonale sjældent får den anerkendelse, de fortjener. I den forbindelse sagde jeg også, at jeg oplever, at det i langt højere grad er succesrige iværksættere op topdirektører, der bliver hyldet som samfundets helte.'

Sviner

Læser man interviewet med Berlingske, bliver han spurgt: 'Hvilken dyd er efter din mening den mest overvurderede?'.

Til det svarer han:

'Hvis iværksætteri er en dyd, så er det ofte en overvurderet dyd. Min erfaring med iværksætteri er, at det næsten altid handler om alfahanner – eller en sjælden gang alfahunner – som kører et egotrip. Det er ofte enormt egoistiske mennesker, hvor man må forstå, at hvis alle blot gør som dem, så skal det nok gå. Jeg anerkender selvfølgelig iværksætteri som en drivkraft, der skaber job og indtjening. Men nogle gange sætter man iværksættere og topchefer op på en piedestal, hvor de ikke hører hjemme. Nogle af dem, jeg har mødt, er bare nogle egoister, mens for eksempel sosu'erne og sygeplejerskerne, som blot tjener en brøkdel af topchefernes løn, har en følelsesmæssig intelligens, som topcheferne kunne lære noget af. Der er en overdreven dyrkelse af iværksætterne og topcheferne. Vi vender for sjældent bedetæppet i retning af dem, der holder os i hånden, når vi er syge. Hvornår har vi sidst fejret folk i hjemmeplejen eller sundhedsvæsenet? Det har vi aldrig gjort, mens vi hvert år fejrer årets erhvervsmand og de 100 rigeste.'

Citatet har affødt en række sure kommentarer på de sociale medier. På twitter lyder det blandt andet:

'Så fik iværksættere og dermed private erhvervsdrivende en sviner af Peter Qvortrup Geisling.'

'Det er det vi i Jylland kalder en omgang "usorteret pladder"! Uden fakta indhold. Måske hr. Geisling skulle betænke, at en stor del iværksættere faktisk har en baggrund som lønmodtagere. Og der er forskel på Lars Seier og den lille håndværksmester. Jøsses.'

Lille nødråb

'Peter Qvortrup Geisling leverer lige en skråtopfinger til iværksættere i tanten. De dumme iværksættersvin, der betaler skat og medfinansierer vores sundhedssystem. Der er flere guldkorn, så læs her hvis du også kan lide at blive talt ned til af en højrøvet tv-læge.'

Men læserne har altså misforstået. Eller som tv-lægen afslutter sin mail til Ekstra Bladet:

'I virkeligheden var min kommentar kun ment som et lille nødråb om, at vi også husker de ansatte på hospitaler, plejehjem og børneinstitutioner, når vi deler priser ud.'