Tv-lægen fejrer intim julehygge

For Varde-lægen Charlotte Bøving, kendt fra flere tv-programmer, og hendes kæreste – Christina Jørgensen –står denne jul i egoismens og aktiviteternes tegn.

– Ja, jeg er også sårbar, og jeg tager med glæde imod coronavacinen, når den kommer, siger 53-årige Charlotte Bøving, der lever med en uhelbredelig kræftdiagnose og fortsætter:

– Vi bliver bare os to i julen. Vi får fem dage helt for os selv, og vi glæder os.

At julen for de to forelskede, der for omkring 15 måneder siden fandt kærligheden sammen, bliver en egoist-jul, som Bøving udtrykker sig, skyldes dog ikke umiddelbart coronarestriktioner, men blot, at det flasker sig sådan i år.

– Selvfølgelig er budskab nummer et at overholde myndighedernes retningslinjer. Det er vigtigt at passe på mennesker, der er oppe i årene eller på anden vis sårbare, men det er også vigtigt at være med til at give dem den gode juleaften, der måske kan være deres sidste, siger Charlotte Bøving, som forklarer parrets egoist-jul således:

’Deler’ mor

– Christinas børn skal være hos deres far i år, og min mor, der netop er fyldt 81 år, skal være hos min bror – vi plejer, at ’dele’ hende’, siger Charlotte Bøving, og fortæller, at hun og Christina, der fandt sammen sidste efterår har planlagt en særdeles aktiv juleaftensdag og -aften.

– Først skal vi ud at lufte hundene på en lang tur, så skal vi ud i kajakken. Siden skal kalkunen i ovnen, og mens den står der, skal vi i sauna og pool, fortæller hun og fortsætter:

– Siden skal vi bare sidde og kigge hinanden i øjnene, og så har vi lavet en kasse med 25 spørgsmål til hinanden, som vi skal besvare – spørgsmål, der skal lære os at kende hinanden endnu bedre. Det er en idé, der kan anbefales.

Da nytårsklokkerne ringede 2020 ind, friede Charlotte Bøving til sin udkårne. Coronaen fik dog parret til at udskyde deres planlagte sommerbryllup.

Foreløbigt har de reserveret kirken i varde til 7. august næste år, men Charlotte Bøving vil ikke afvise, at datoen kan blive fremrykket, hvis situationen tillader det.

– Vi har vel godt 100 gæster på invitationslisten, så det kræver jo nogle ændringer af det, der er muligt lige nu, men vi glæder os til den fest, siger hun.

Tager stort skridt i forholdet