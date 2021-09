Tv-lægens uheld: Endte på skadestuen

Det, der startede ud med at være en hyggelig aften for Charlotte Bøving og hustruen Christina Bøving, endte desværre med en tur på skadestuen efter et uheld.

Charlotte Bøving faldt nemlig i parrets hjem og vred om på sin ankel og håndled.

Det fortæller Christina Bøving i et opslag på Instagram.

I smerter

Da Ekstra Bladet fanger 54-årige Charlotte Bøving over telefonen, har hun stadig smerter efter faldet.

- Jeg bar på min computer og skulle over et hundegærde, som vi har lavet til vores nye hundehvalpe, og jeg havde ikke regnet med, at der også var et trin på den anden side af gærdet, siger hun og fortsætter:

- Så røg jeg 20 cm ned og tog fra med venstre hånd, og hele venstre ankel vred fuldstændig om, så jeg nærmest stod på underbenet. Der kom en bule på størrelse med et hønseæg med det samme.

Efterfølgende ringede de til skadestuen, men da der var fem timers kø, aftalte parret, at de skulle komme ind næste morgen.

- Jeg fik taget røntgen af håndled og foden, og det tegner ikke til, at noget er brækket, men der er ledbåndsskade, fortæller Charlotte Bøving.

Arbejdet kalder

Selvom tv-lægen er i smerter og render rundt med både krykker, støttebind og skinne, har hun ikke tænkt sig at holde en lang pause.

- Jeg håber, at jeg kan holde ud at arbejde i morgen, men hvis jeg ikke kan, så må det lige koste en fridag i morgen, siger hun og tilføjer:

- Jeg er mere bekymret for at holde foredrag mandag, tirsdag og torsdag i næste uge med en ankel, der ikke i orden. Det er lidt svært at stå på en scene, så nu ser vi lige, hvordan det går.