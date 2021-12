Tv-par deler glædelig nyhed

Maria og Nikolaj fra 'Årgang 20' er meget glade for tiden.

I det nye år kan de nemlig se frem til en familieforøgelse.

Det skriver parret på det sociale medie Instagram.

'Der har været lidt stille herinde de sidste par uger, og ja grunden er, at vi venter os endnu et familiemedlem', lyder det indledningsvist.

Maria Skødt skriver dog, at det ikke har været lutter lagkage at gå gennem den første del af graviditeten.

'Den her graviditet har indtil nu været lidt af en prøvelse, fordi jeg har lidt af Hyperemesis (kraftigt graviditetskvalme og talrige opkastninger) jeg har kastet op 10-15 gange i døgnet, og jeg har været mere eller mindre lænket til min seng. Det har været hårdt for mig, men også for familien, men gudskelov for at jeg er gift med Nikolaj', skriver moderen, der allerede har datteren Solvej, som man følger i TV 2-programmet.

Og selvom det går fremad, kæmper moderen stadig lidt med gravidteten.

'Jeg har det gudskelov bedre, jeg er stadig ikke i tiptop form, men jeg er tilbage på arbejde, og min kvalme er håndterbar', fortæller hun.

Den nye sæson af 'Årgang 20' kommer i starten af 2022.