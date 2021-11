Tv-par er blevet forældre

Lykken er stor hjemme hos tv-værterne Lasse Sjørslev og Josefine Høgh.

De er nemlig blevet forældre til deres første fælles barn. Det fortæller parret på deres Instagram-profiler.

'Molly kom til verden i går. Vi er blæst bagover af lykke,' skriver den nybagte far til sit opslag, hvor han har delt et billede af den lille familie.

'Sig hej til Molly. Den vildeste lykkesrus nogensinde. Tak for at lande hos os!' lyder det fra den lykkelige mor.

Det er første gang, at den 32-årige tv-vært kan kalde sig for mor, hvorimod den 15 år ældre Lasse Sjørslev er blevet far for tredje gang.

Han har både en søn og en datter fra et tidligere forhold.

Parret blev gift i december 2019 Foto: Tariq Mikkel Khan

De to tv-værter mødte hinanden i 2018, og i december 2019 blev de mand og kone.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret, men det har i skrivende stund ikke været muligt.