Tv-par er blevet forældre

I 2018 blev Kathrine og Michael Kelså Harders gift den allerførste gang, de så hinanden.

Nu har kærligheden mellem tv-parret, der blev smedet sammen i DR-successen 'Gift ved første blik', i den grad båret frugt.

Fredag blev Kathrine og Michael Kelså Harder forældre til en lille pige, de allerede har givet navn.

'11/02/2022 kom lille Leonora til verden ved en drømmefødsel️ Hun blev født 13 dage før terminsdato med en kampvægt på 3.128g og en længde på 52 cm', skriver den nybagte mor søndag aften på Instagram.

'Hun er helt perfekt og det smukkeste, vi nogensinde har set, og vi er smask forelskede i vores lille pige'.

Mens flere af de par, der har fundet sammen i programmet, har valgt at trække sig fuldstændigt fra offentlighedens søgelys, har det jyske par ladet fans af 'Gift ved første blik' følge med i jobskifte, huskøb, Kathrines graviditet og nu altså familieforøgelsen.

Det nygifte tv-par. Foto: Marianne Overaa/DR

Den nye titel som mor og far har dog fået parret til at tage en pause fra offentligheden, meddeler de i opslaget på Instagram.'Nu trækker vi os ind i barselsboblen igen og nyder hinanden og at være en familie, men vi havde bare lige lyst til at dele denne glædelige nyhed'.

Ud over at have deltaget i 'Gift ved første blik' har Kathrine og Michael Kelså Harders også kunnet ses på TV2, hvor de har medvirket i boligprogrammet 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'.

Parret har endelig fundet drømmehuset i Odder, hvor de bor med deres lille datter.