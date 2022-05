Tv-par er blevet gift

Stine Marthine Pedersen og Niels Pors fandt kærligheden i hinanden i tv-programmet 'Landmand søger kærlighed' tilbage i 2020.

Et år senere blev de forlovet, og nu har forlovelsen udmøntet sig i et ægteskab.

På Instagram afslører parret således, at de er blevet gift. Det sker - naturligvis, fristes man til at sige - med et billede, der er taget af værten Lene Beier.

På Instagram har Lene Beier da også valgt at dele et billede af parret med ordene:

'Tillykke Stine og Niels. Tænk at det kun er to år siden i valgte hinanden i #landmandsøgerkærlighed - og tak for invitationen til jeres store dag'.

Blandt gæsterne var også 'Landmand søger kærlighed'-parret Jørgen og Kirsten.

Speciel dato

I forbindelse med forlovelsen fortalte Stine til Ekstra Bladet, at hun håbede, de kunne finde en dato omkring denne.

- 28. maj 2020 valgte jeg Niels til romantisk weekend i 'Landmand søger kærlighed', og 29. maj 2021 valgte Niels mig ved at spørge, om jeg vil gifte mig med ham. Så det kunne da være fint, hvis vi vælger hinanden om et års tid. Det er dog stadigvæk bare løs snak.

Nu er den løse snak skiftet ud med en ring på fingeren for begge parter.

Da Ekstra Bladet mødte parret til Reality Awards, fortalte de da også, at de er en smule traditionelt anlagt.

- Der er sådan en gammel tradition, der siger, at man skal giftes inden for et år, efter man er blevet forlovet, og så syntes vi bare, det kunne være sjovt, hvis vi lige ramte dagen før årsdagen, fortalte Stine dengang og fortsatte:

- Og så passer det også med, at det lige er to-årsdagen for, at jeg inviterede ham på romantisk weekend. Det kunne nærmest ikke være andre datoer, syntes vi.