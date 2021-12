Tv-par er gået fra hinanden

Kasper Thor Vestergaard og Sasja Zell testede deres kærlighed i den nyeste sæson af 'Singletown', som lige nu kan ses på Discovery+.

Men selvom parret kæmpede for deres kærlighed i programmet, varede den ikke ved, da kameraerne slukkede.

De to er nemlig gået fra hinanden.

Det bekræfter Sasja Zell over for Ekstra Bladet.

Hun ønsker dog ikke at gå i detaljer om bruddet, der ifølge hende er sket for omkring 2,5 måned siden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Kasper Thor Vestergaard, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Parret er nu fortid, selvom de i 'Singletown' gav udtryk for at være et lykkeligt par. Foto: Discovery Networks Danmark

Fandt kærligheden på tv

Hvis du synes, at både Sasja Zell og Kasper Thor Vestergaard virker bekendte, er du ikke helt galt på den.

Sasja Zell har nemlig tidligere været med i 'Ex on the Beach', mens Kasper Thor Vestergaard var med i datingprogrammet 'Love Island' i 2018.

Her fandt Kasper Thor Vestergaard kærligheden med Josefine Von Spreckelsen.

De to blev kærester, da de var hjemvendt til Danmark, men kærligheden varede ikke ved imellem de to.

– Vi fungerede bare ikke. Og efter vi har prøvet så mange gange, som vi nu har, så var det helt klart på tide at stoppe det helt. Der var alt for mange diskussioner og skænderier. Der var nogle ting, som jeg ikke kunne ændre og gøre bedre lige pt, ligesom at der var nogle ting, som hun ikke kunne ændre. Vi var nok desværre bare en dårlig cocktail, fortalte Kasper Thor Vestergaard dengang om bruddet til Realityportalen.

I 'Singletown' fortalte Kasper Thor Vestergaard, at det var Sasja Zells bagdel, der først fangede hans opmærksomhed: