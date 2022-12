Tv-par forlovet: Se det romantiske øjeblik

Realitydeltagerne Mick Skov og Freja Benedikte er, efter to og et halvt års turbulent forhold, blevet forlovet

Tidligere på året kunne Mick Skov og Freja Benedikte afsløre, at de efter et stort brud havde genfundet melodien.

Parret gik dengang fra hinanden, fordi Freja Benedikte valgte at oprette en OnlyFans profil, men kærligheden mellem de to var for stærk, og derfor fandt de sammen igen efter et par måneder.

'Jeg vil bruge resten af vores liv sammen på at vise dig, at du er den eneste mand, jeg har brug for - for det er du', skrev Freja i opslaget, da parret fandt sammen igen.

Og det viser sig nu, at Freja Benedikte kan se frem til et langt liv sammen med sin udkårne. Mick Skov har nemlig været på knæ og friet til Freja.

Parret har kendt hinanden i to og et halvt år. Sammen har de medvirket i realityprogrammet 'Singletown'. Privatfoto

Var meget nervøs

Til Ekstra Bladet fortæller Mick Skov, at fortiden hører fortiden til, og at han vil forevige parrets bånd ved at blive gift og klare alt sammen i medgang og modgang.

Frieriet foregik på det femstjernede hotel Manon Le Suites i de mest romantiske omgivelser.

'Jeg havde brugt det meste af dagen på at istandsætte suiten med flere tusinde rosenblade og levende lys og få gjort alt klar til om aftenen. Om aftenen da Freja havde fri, fik hun besked på at tage noget fint tøj på og blot pakke noget makeup. Tandbørster og lign havde jeg pakket, uden hun lagde mærke til noget', skriver Mick Skov til Ekstra Bladet.

'Det var virkelig vigtigt for mig, at det hele gik efter planen, så det var den del jeg var mest nervøs over også det faktum, at jeg aldrig har været på knæ før. Men det føles helt rigtigt i maven, og det har det gjort i flere år', skriver Mick Skov.

- Som jeg sagde, inden jeg gik på knæ, så kan jeg ikke leve uden Freja, siger Mick Skov. Privatfoto

