Tv-par går fra hinanden

De faldt for hinanden i 18. sæson af 'Paradise Hotel', men nu er Andreas René Þorisson og Nora Tveden Thomsen ikke længere et par.

Det oplyser Nora i en story på sin Instagram-profil.

'Andreas og jeg er ikke længere sammen. Det gør ondt, meget ondt, og jeg har svært ved at finde hoved og hale i mig selv og mit liv lige nu,' skriver Nora Tveden Thomsen.

Hun skriver videre, at hun håber, at de tæt på 13.000 følgere på hendes profil vil respektere hendes behov for privatliv, og at hun ikke ønsker at komme med uddybende kommentarer.

'Jeg har brug for at finde mig selv og min glæde, og så skal alt nok blive godt igen. Jeg vil MEGET GERNE bede jer om at lade være med at pine mig med kommentarer, beskeder på mine billeder, dm's omkring det hele, fordi jeg svarer ikke på noget af det,' lyder det i hendes story.

I en sms til Ekstra Bladet understreger Nora, at hun ikke vil uddybe bruddet.

Andreas René Þorisson bekræfter over for Realityportalen, at han og Nora er gået fra hinanden. Han gør det samtidig over for mediet klart, at han ikke ønsker at komme med yderligere kommentarer.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Andreas, men han er i skrivende stund ikke vendt retur på vores henvendelse.

