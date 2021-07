Tv-par gift: Bryllupstale afbrudt af jubelskrig

Maria fra 'Årgang 20' var nervøs for at holde bryllup under landskampen i lørdags, men kun en enkelt gang blev festen afbrudt af jubelskrig fra danske fans

Lørdag stod i fodboldens tegn for mange danskere landet over, da EM-kvartfinalen mellem Danmark og Tjekkiet skulle spilles.

For tv-parret Maria og Daniel Brask Mainz, der er kendt fra 'Årgang 20' på TV 2, stod dagen dog også i kærlighedens tegn, da de skulle giftes og holde bryllupsfest i Dyrehaven.

Parret havde derfor lavet klare retningslinjer for, at telefonerne skulle blive i taskerne under middagen, men at toastmasteren ville oplyse, hvis der skete noget vigtigt i løbet af kampen, samt at de sidste ti minutter af hver halvleg ville blive vist for gæsterne.

Der var bestemt kærlighed i luften i Dyrehaven i lørdags. Foto: Gammelgaard Gram Fotografi

En enkelt gang blev de dog alligevel afbrudt af kampen:

- Der var én ting, vi ikke havde tænkt over. Bryllupslokationen lå lige ved Bakken, og vi havde åbne vinduer, fordi det var så varmt. Da Danmark scorede første mål, kunne man ikke undgå at høre det på grund af jubelskrig. Og målet var midt i en tale, fortæller Maria til Ekstra Bladet.

- Heldigvis var det ikke en tale, hvor man græd og var meget følelsesladet. Og det blev tacklet på en fed måde. Der var en, der rejste sig og fortalte, hvem der havde scoret, og så fortsatte talen. Og det var den eneste gang, vi blev afbrudt. De store ting i kampen skete under pauserne i middagen, så det var jo helt perfekt. Og da Danmark havde vundet, var der bare megagod stemning, fortsætter hun.

Maria og Daniel fik også taget et par bryllupsbilleder med klaphatte i dagens anledning. Foto: Gammelgaard Gram Fotografi

Helt perfekt dag

På trods af Marias store frygt for, at dagen ville handle om fodbold fremfor deres bryllup, endte det med, at dagen blev fuldstændig, som parret havde drømt om.

- Vi havde en helt fantastisk dag. Det var meget bedre, end vi havde turde håbe på. Og alt gik efter planen, så det kunne ikke have været mere perfekt, fortæller hun glad.

- Jeg havde godt nok været nervøs, da jeg havde troet, kampen ville tage mere fokus, end den gjorde. Så det var rigtig rart. Folk var søde til at respektere, at de ikke sad med telefonerne. Daniel tjekkede lige stillingen et par gange, men det var også det. Så det gik meget bedre end forventet, fortsætter hun og tilføjer:

Maria havde fået sin smukke brudekjole i gave fra sine forældre. Foto: Gammelgaard Gram Fotografi

- Det var dog godt, Danmark ikke tabte. Så havde der nok været lidt mere presset stemmning. Nu hoppede og dansede folk i stedet. Alle var megaglade, og DJ'en spillede da også lidt fodboldsange. Stemningen var helt i top!