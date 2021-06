Tv-par ramt af ufattelig tragedie: Lille datter død i traktorulykke

Tirsdag aften udspillede enhver forælders værste mareridt sig for Thomas Bertram.

Landmanden, der er kendt fra 'Landmand søger kærlighed' på TV 2, arbejdede ved sin gård på Hellumsvej i Jerslev, Nordjylland, da en ubegribelig tragedie indtraf.

Her var den 31-årige landmand omkring klokken 17 i gang med at fodre sine økologiske grise, da han på tragisk vis kom til at påkøre sin datter på halvandet år med sin traktor. Lille Maries liv stod ikke til at redde, og hun blev erklæret død på vej til hospitalet.

Tilbage står Thomas Bertram og hans kone, Nicoline Bertram, som fandt kærligheden til hinanden i TV 2-programmet, med en ufattelig sorg.

- Jeg har meget svært ved det hele, for det er mig, der kom til at køre hende ned, selvom det ikke var bevidst. Det var en tragisk ulykke. Vi har mistet vores lille solstråle. Hun var en fantastisk pige, lyder det fra Thomas Bertram, der må sluge en klump i halsen, inden han fortsætter:

- Der er så meget glæde, der er gået bort. Marie var vores lille solstråle, og at hun ikke er her mere, betyder også, at der er rigtig mange drømme, der er blevet slukket. Vi er helt knuste, siger han videre til Ekstra Bladet.

Parret blev gift i 2019 ved et flot sommerbryllup. Privatfoto

Legede i marken

Den tragiske ulykke skete tirsdag i denne uge, da landmanden havde sin datter med i marken, som hun var næsten hver dag.

- Marie var altid glad for at komme med mig ud til grisene. Hun var pludselig et andet sted, end jeg troede, og jeg ramte hende ulykkeligvis med min traktor med påhængsvogn, da jeg satte traktoren i bevægelse, lyder det fra Thomas Bertram.

Landmanden fortæller, at både politi og ambulance hurtigt var på stedet. De gjorde alt for at hjælpe Marie, der blev erklæret død i ambulancen.

- Jeg vil gerne sige et stort tak til det alarmberedskab, vi har. Vi har fået meget god og professionel hjælp, og vi er blevet taget godt hånd om. Vi er blevet tilbudt psykologhjælp, som vi selvfølgelig kommer til at tage imod, siger han og fortæller, at deres venner og familie har dannet en ring omkring dem i den svære tid:

- Det er dejligt, at vi har så mange gode mennesker omkring os. Det er guld værd i den her situation, hvor vi bruger vores familie og venner meget til at læne os op ad.

Parret er lige nu ramt af en enorm sorg, efter de har mistet deres datter. Foto: TV 2

Godt formål Thomas Bertram fortæller, at lille Marie skal begraves fra Jerslev Kirke, hvor hun også blev døbt, på onsdag. - Hvis man vil give en buket blomster, håber vi, at man vil give en rød rose på stilk eller en bonderose og donere resten af beløbet til enten De Danske Hospitalsklovne eller Kræftens Bekæmpelse, siger han og fortsætter: - De Danske Hospitalsklovne spreder så meget glæde for så mange børn, og Marie var sådan en glad pige. Så vi håber, at vi kan gøre gavn for andre ved at opfordre til, at man donerer penge, i stedet for at der kommer til at være et stort blomsterhav, som alligevel dør ud, siger Thomas Bertram, der fortæller, at en landmand fra hans lokalområde for nylig døde af kræft i en alder af godt 40 år, og at det har givet dem motivationen til også at donere penge dertil. - Vi vil gerne prøve at gøre en forskel, selvom vi står i en meget tragisk situation. Vis mere Vis mindre

Politiet: En ulykke

Onsdag aften udsendte Nordjyllands Politi en pressemeddelelse om ulykken.

Her oplyste de, at politi, bilinspektør og Arbejdstilsynet har foretaget forskellige undersøgelser på ulykkesstedet, og at politiet er af den opfattelse, at der er tale om en tragisk ulykke.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordjyllands Politi, der oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Fandt kærlighed på tv

Thomas og Nicoline fandt kærligheden hos hinanden, da de medvirkede i 'Landmand søger kærlighed' tilbage i 2018. I sommeren 2019 blev de gift.

Kort efter kunne parret fortælle, at de ventede deres lille datter, efter en griseskanner havde afsløret de glædelige nyheder. Marie kom siden til verden i februar 2020 og nåede at blive halvandet år, inden hun tirsdag døde på tragisk vis.