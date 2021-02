Tv-par sælger boligerne: Står til milliongevinster

Der er noget af en gevinst at hente for journalist Rasmus Tantholdt.

Den populære TV2-reporter har nemlig sat sin københavner-lejlighed til salg og det til en gedigen og noget større sum, end han købte den for tilbage i 2016.

Det skriver boliga.dk.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rasmus Tantholdt, der bekræfter salget af lejligheden.

'Det er rigtig, at min lejlighed er til salg,' lyder det fra den populære TV2-profil, som på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til salget.

I 2016 kostede den i alt 136 kvadratmeter herlighed 5,5 millioner, men i dag skal man have omkring syv millioner (6.995.000) kroner op ad lommen, hvis man vil overtage ejerlejligheden.

Nu skal lejligheden sælges. Foto: LokalBolig København K/City

Der er tale om tre værelser samt en kælder på 49 kvadratmeter oveni.

Og det er et et godt tidspunkt, Tantholdt har valgt at sælge sin lejligheden på i hovedstaden, hvis man ser på Boligas data.

Priserne er nemlig steget, så man i dag i gennemsnit betaler 53.061 kroner for en enkelt kvadratmeter. Sidste år var det tal på 47.107 kroner for en kvadratmeter i byen.

Du kan se lejligheden her.

Sælger også bolig

Også Tantholdts kæreste, TV2-vært Natasja Crone, har valgt at sætte sin bolig til salg.

Det skriver Se og Hør, og det samme kan ses hos Tinglysningen.

Der er tale om en 130 kvadratmeter stor villa i Vedbæk, som Natasja Crone købte tilbage i 2010 for 5.082.500 kroner.

I dag er den sat til salg for hele 8.495.00. Så der er ingen tvivl om, at tv-værten står til noget af en gevinst, hvis boligen sælges.

Du kan se boligen her.

Om parret skal flytte sammen, vides endnu ikke, men Natasja Crone har tidligere udtalt til Alt for damerne, at de to ikke udelukker, at de skal flytte sammen i fremtiden.

- Nu har jeg været kærester med Rasmus i tre år, og vi har begge de erfaringer. Når vi elsker hinanden, som vi gør, og har det, som vi har det, så kan vi godt finde ud af at tage tingene i vores eget tempo, og hvis nogle spørger, hvorfor vi ikke bor sammen, kan vi sige, at det skal vi nok finde ud af, lød det i interviewet tilbage i 2019.

Parret har været sammen de sidste fire år.

Natasja Crone har to sønner fra sit tidligere ægteskab, mens Rasmus Tantholdt har en søn fra et tidligere ægteskab.