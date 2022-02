Tv-par spærret inde

Da Vestaustralien efter knap to år åbnede grænserne for indrejsende, kunne Caroline Dahm Curran og Reece Curran, der er kendt fra tv-programmet 'Nybyggerne', ikke få armene ned.

Endelig kunne parret rejse til Australien for at besøge Reeces familie, men inden de nåede at gribe kufferterne, blev reglerne ændret igen.

- Lige pludselig blev reglerne ændret til, at man godt kunne rejse ind, hvis man lavede en mellemlanding i en anden stat og gik i 14 dages karantæne ved ankomsten, men det er nu ændret til syv dage, siger en lettet Caroline til Ekstra Bladet.

- Alle, som rejser ind i Vestaustralien, skal have en app på deres telefon, og den bipper på forskellige tidspunkter. Så skal man tage et billede af sig selv og sende sin lokation til politiet, så de kan se, at man er på den lokation, man har opgivet, fortsætter den 29-årige kvinde, og tilføjer, at de begge er testet negative over flere omgange samt vaccineret.

Reece forklarer videre, at de kun har fem minutter til at tage billedet, og hvis de ikke når det inden for de få minutter, får de en anden chance. Men hvis parret heller ikke reagerer anden gang, får de et opkald fra myndighederne, som de skal besvare - ellers kommer politiet og banker på deres dør.

Caroline og Reece står på den ene side af vinduet, mens familie og venner står på den anden side, for at de kan tilbringe tid sammen under karantænen. Privatfoto

Det er ikke kun de strikse regler i form af mobil-notifikationer, der har været en udfordring, forklarer Reece og Caroline.

Da tv-parret ankom til landet mandag, stod familien til 34-årige Reece nemlig i lufthavnen for at tage imod dem, men det var ikke den velkomst, begge parter havde set frem til.

- Det var mærkeligt at stå i lufthavnen efter to år uden at kunne kramme min familie. De stod kun to meter fra os, og min mor græd. Det var så svært og meget mærkeligt, fortæller Reece, der dog alligevel sætter stor pris på, at han nu befinder sig i hjemlandet.

- Det er en lille pris at betale, for at vi kan få lov til at se dem - alternativet var, at vi slet ikke skulle se dem, fortsætter han.

Reeces far bor lige over for den lejlighed, som parret har lejet i to måneder, og det hjælper på humøret, forklarer tv-deltagerne, hvis karantæne ophæves mandag.

Reece Curran er fra Australien, men han er flyttet til Danmark sammen med Caroline, efter de to mødte hinanden på en rejse. Det kan du læse meget mere om her.

Parret venter deres første barn til juni.