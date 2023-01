Tv-par tager stort skridt

Kærligheden blomstrer mellem Nicklas Busk Andreasen og Ida-Marie Sørensen, som fandt sammen efter at have deltaget i 'Paradise Hotel' i 2021.

Og til årets Reality Awards kunne de da også over for Ekstra Bladet afsløre, at de har taget et stort skridt i deres forhold.

- Vi flyttede sammen tilbage i sommer, fortalte Nicklas Busk Andreasen, og Ida-Marie Sørensen kunne supplere med, at parret har fundet sig til rette i hendes hjemby, Rødovre.

Det unge par virkede da også ganske godt tilfreds med at være nået dertil.

- Det var selvfølgelig lidt svært i starten, hvor man lige skulle finde ind i hinandens rutiner, men vi er rigtig glade, og det går rigtig godt, fortalte Nicklas Busk Andreasen.

Selvom parret har en fælles fortid med reality-tv, er der ikke umiddelbart planer om mere tv i den nærmeste fremtid.

- Jeg holde sabbatår og arbejder i en vuggestue, kunne Ida-Marie Sørensen fortælle om, hvad hun får tiden til at gå med, mens Nicklas Busk Andreasen bruger meget af sin tid på at spille fodbold.

Kendte hinanden

Ida-Marie Sørensen og Nicklas Busk Andreasen nåede ikke at være på hotellet i Mexico samtidig, mens der blev optaget 'Paradise Hotel', men de fandt hurtigt sammen efterfølgende.

Men faktisk kendte de også hinanden før tv-programmet, har de tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Vi har en fælles bedste veninde, så vi stødt på hinanden gennem flere år og været til mange af de samme fester. Der har dog aldrig været noget mellem os før nu, selvom jeg altid har tænkt, at hun virkede sød og interessant, har Nicklas tidligere sagt.

