Tv-personlighed med kedelig melding: Må trække stikket

Sanger, forfatter, blogger og tv-ansigt Jasmin Gabay føler, at presset for at præstere gnaver i hende, hvilket har sat sig som angst. Nu har hun brug for at trække vejret, skriver hun på Instagram

Jasmin Gabay deltog i 'Den store bagedyst' tilbage i 2018, og har siden udviklet sit helt eget gode brand som influencer, blogger, sangerinde, forfatter m.m.

Det betyder dog samtidig, at man hele tiden skal være 'på'. Man skal hele tiden præstere. Pleje sit image - sin forretning.

Det har nu fået Gabay til at indse, at hun er nødt til at få luft. At trække stikket.

For hun føler sig presset. Det skriver hun i et langt opslag på Instagram.

'Jeg er nede. Ikke generelt, men over mit arbejde herinde. Jeg føler ikke, jeg kan finde de rigtige ord, for det lyder som en klagesang, og man må fandeme ikke klage over at lave noget så privilegeret, som jeg oprigtigt føler, det er at kunne leve af at lave dejligt indhold til søde følgere'.

Sådan indleder Jasmin Gabay sit skriv, der blandt andet også lyder som følger:

'Men de seneste måneder har presset gnavet i mig. Det sætter sig som angst og tårnhøje forventninger, jeg ikke kan indfri', lyder det.

Skal trække vejret

Derfor har hun nu taget konsekvensen.

'Jeg vil stadig gerne være her, både personligt og med kampagner, men jeg har brug for at trække stikket, trække vejret. Jeg har ikke været offline i mere end 24 timer siden sommeren 2019. (...) Jeg har brug for at oplade, så jeg kan komme tilbage med den energi, jeg ved, at mange er jer er her for', skriver Jasmin Gabay, 35.

Jasmin Gabay blev gift med Niclas Bardeleben i august 2022. De er forældre til Elias fra 2021, ligesom Jasmin er mor til syvårige Jonathan fra et tidligere forhold. Foto: Linda Johansen

Mere og mere ekstremt

Hun adresserer også det faktum, at forventningerne til influencere og folk, der deler ud af sin hverdag på sociale medier, bliver større og større.

'Mine tanker om mig selv og mit værd bliver forstyrret af presset af at skulle præstere. Både med kampagner, men også - nok mest - det, der er mit liv. Jeg ved udmærket, hvad der 'præstrerer' af personlige ting. Det bliver mere og mere ekstremt', lyder det.