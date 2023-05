Tv-profil mor som 44-årig: 'Et mirakel'

Tina Müller troede egentlig ikke, at hun længere kunne få børn, da hun ønskede at få netop det med kæresten Anders. Men miraklet ramte alligevel

Det var en lykkelig Tina Müller, som for næsten præcis et år siden kunne offentliggøre, at hun skulle være mor for første gang.

Den 44-årige tv-vært fødte få måneder senere, i oktober samme år, datteren Emma, kunne hun glad fortælle på Instagram.

'Onsdag den 12.10.2022 blev vi forældre til den fineste lille guldklump, der har slået benene fuldstændig væk under os,' skrev Tina Müller.

I et interview med Femina taler Tina Müller nu om den første tid som mor og tiden op til, at hun blev gravid med datteren.

Her fortæller hun, at alderen ikke har fyldt meget for hende - udover at hun var positivt overrasket over, at hun stadig kunne blive gravid.

- Det er jo ingen hemmelighed, at jeg var 44 år, da jeg fik Emma. Så jeg var nok nået til et punkt i mit liv, hvor jeg tænkte, at der var grænser for, hvad der rent fysisk kunne lade sig gøre. Og den grænse troede jeg egentlig, at jeg var nået til. Det har jeg tænkt over i mange år, og jeg havde bearbejdet, at jeg ikke fik det liv, som jeg havde forventet eller håbet på, siger hun til mediet og kalder det 'et mirakel, at datteren er landet hos dem'.

Mirakel

Ordet mirakel brugte Tina Müller også, da hun sidste år offentliggjorde graviditeten.

'Vi venter os et lille mirakel til oktober,' skrev den lykkelige tv-vært med de to hashtags 'babyonboard' og 'pregnant' - altså 'baby ombord' og ' gravid' - dengang.

Året inden havde hun fortalt til Billed-Bladet, at hun havde fundet kærligheden med Anders, som hun også var flyttet sammen med.

Og i det nye interview fortæller hun også, at de hurtigt luftede tankerne om at få barn sammen.

Hun havde tidligere delt sine tanker omkring det at få børn. Det gjorde hun blandt andet til Femina i slutningen af 2021, hvor hun fortalte, at hun altid havde ønsket børn - men nu havde fravalgt det, fordi hun et par år inden havde gået med overvejelserne omkring at få et donorbarn.

Det havde hun besluttet at gøre i første omgang, selvom hun ikke havde en partner dengang, men i sidste øjeblik fortrød hun.

Tina Müller afbrød tidligere i år sin barsel for at være vært ved Dansk Melodi Grand Prix med komikeren Heino Hansen.

I marts fortalte hun, at hun havde valgt at trække sig som vært på DR-programmet 'Hammerslag'.