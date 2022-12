Tv-stjerner afslører: Har haft sex med hinanden

- Spørgsmålet lyder, 'har I haft sex med nogen fra den sæson af 'Paradise', som I er med i?'

Sådan spørger Ekstra Bladets reporter til den store Reality Awards-julefrokost, da Nina Leth Larsen og Frederikke Marciniak trækker spørgsmål fra en bowle.

Og efter en kort tænkepause kommer der et meget klart svar fra de to parodisoer.

- Ja, lyder svaret fra begge piger.

- Okay, så spørger jeg hvem?, svarer Ekstra Bladets udsendte.

Stilhed opstår mellem pigerne, men efter få sekunder peger Frederikke Marciniak på Nina Leth Larsen.

- Frederikke og jeg har været sammen. Seksuelt, fortæller Nina Leth Larsen og bliver bekræftet af veninden.

- Vi var lige kommet hjem fra Mexico, og jeg blev i København i et par uger, og så var vi selvfølgelig i byen for alle kunne 'bonde', nu hvor vi var kommet hjem, og så førte det ene til det andet, uddyber Frederikke Marciniak.

Frederikke Marciniak til Reality Awards-julefrokost. Foto: Per Lange

Men faktisk lå det ikke i kortene, at Nina Leth Larsen og Frederikke Marciniak skulle være sammen.

- Ja, og jeg har jo altid sagt, at jeg aldrig nogensinde skulle være sammen med en trans. Men Frederikke er bare så kvinde, som hun er, siger Nina og fortsætter:

- Så jeg tænder på kvinder og har lyst til at være sammen med dem, altså 'can you blame me?'. Og hun (Frederikke, red.) har aldrig været sammen med en kvinde før. Jeg var den første.

God i sengen

Der var dog lidt uenighed blandt paradisoerne om, hvordan oplevelsen egentlig var.

- Jeg vil gerne pointere, at jeg er rigtig god i sengen, er det ikke rigtigt, Nina?, spørger Frederikke Marciniak friskt Nina Leth Larsen.

Svaret på spørgsmålet blev paradisoen dog ikke så glad for.

- Nej, du er en søstjerne, du lå jo bare, svarer Nina Nina Leth Larsen hurtigt

- Nina, kør lige en ommer, svarer Frederikke Marciniak hende dog hurtigt, og det får veninden til at trække i land.

- Nej, hun er perfekt i sengen, der er ikke noget der.

Det blev en vild aften til Reality-Julefrokost.

