Tv-vært afslører brud: Er blevet single

Den tidligere 'Paradise Hotel'-vært var ikke meget for at snakke om bruddet med kæresten

Rikke Gøransson og dj'en Denis Horvat er ikke længere kærester efter ikke engang et års forhold

Det var en glad og smilende Rikke Gøransson, som Ekstra Bladet i marts mødte til TV Prisen 2022 på Tivoli Hotel.

Her kunne hun nemlig løfte sløret for, at hun havde fundet kærligheden på ny med den danske dj med det udenlandsk klingende navn, Denis Horvat. Dengang var forholdet 'ikke helt nyt', som hun formulerede det.

Men nu er kærligheden brast

Det indrømmer Rikke Gøransson overfor Ekstra Bladet, da vi spørger til rygterne om det forliste forhold.

- Vi har hørt, at du er blevet single?

- Ja. Det vil jeg gerne sige, griner Rikke Gøransson bekræftende, da vi spørger til hendes nye status som ledig på markedet.

Spørgsmålet er dog, præcis hvor ny, statussen er. Rikke Gøransson ønsker ikke at uddybe, hvor lang tid det er siden, hun og Denis splittede op, ligesom hun heller ikke gider at tale om, hvorfor det gik galt mellem de to.

Annonce:

I stedet vælger hun at give Ekstra Bladet udsendte et stort kram, da spørgsmålene går lidt for tæt på.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rikke Gøransson er en populær kvinde, men hun nyder nu singlelivet, efter at hun og kæresten Denis Horvat er gået fra hinanden, så der er masser at smile af. Foto: Emil Agerskov

Er glad

Hun vil dog gerne sige, at hun har det helt fint for tiden trods bruddet:

- Jeg nyder singlelivet, og det er skønt. Jeg er glad. Jeg er dér, hvor jeg skal være, siger Rikke Gøransson, som efterhånden er blevet 36 år gammel.

Dj'en Denis Horvat, der er en anerkendt dj også i udlandet, gæstede bl.a. Northside i år, men han har aldrig været rigtig kendt i den brede offentlighed.

Nu er Rikke Gøransson så klar til nye kærlighedseventyr. Eller er hun?

- Er det svært at være single, når man hedder Rikke Gøransson?

- Nej, det er ikke svært. Det er det samme som med alle andre.

- Får du fortsat den samme opmærksomhed fra fyrene, efter at du er stoppet som vært på 'Paradise Hotel'?

Annonce:

- Jeg tror, jeg får opmærksomhed for noget andet nu. Det kan du måske finde ud af i min dokumentarserie, siger Rikke Gøransson, som fortsat er hos Viaplay Group.

Hun uddyber:

- Jeg har lavet en dokumentarserie, der kommer ud i det nye år, så det går jeg bare og venter på, siger Rikke Gøransson, som afslører, at det også kører fint med hendes virke som psykoterapeut.

- Det går godt, og det er også lidt derfor, jeg har lavet den her nye serie. Den kommer af noget nysgerrighed og en undren over de dynamikker, der er i vores samfund rent sociologisk, og hvor påvirkede unge mennesker er i øjeblikket af blandt andet sociale medier, lyder det fra tv-personligheden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mikkel, der vandt årets 'Robinson', giver alle sine præmiepenge til velgørenhed. Hør et længere interview med ham og Naja fra årets ekspedition i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.