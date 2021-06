Tv-vært dybt imponeret

Det er 36 år og 16 dage siden, Danmark slog Sovjetunionen i Idrætsparken. I aften gør vi det igen, spår en række kendte danskere. - Vi plejer at vinde med to, som Gulddreng siger

Nerverne kommer til at sidde uden på den rød-hvide spillertrøje, når Kjær, Schmeichel og AC i aften træder ind i Parken i den vigtigste fodboldkamp i mands minde.

Hvis det skulle være gået nogens næse forbi, er det en plads videre i EM-slutrunden, der er på højkant, når Danmark klokken 21 møder Rusland.

Den afgørende kamp i gruppespillet vækker minder hos os, der kan huske den junidag i 1985, hvor Elkjær og Laudrup sikrede en 4-2 sejr over stormagten Sovjetunionen i en kamp, der har skrevet sig ind i dansk fodboldhistorie med store bogstaver.

Dobbelt målscorer Preben Elkjær gør det her til 1-0. FOto: Mogens Berger

Michael Laudrup scorede to mål i kampen mod Sovjetunionen. Foto: Finn Frandsen

Og vi gør det igen i aften! Vi slår russerne. Det er en række kendte danskere ikke i tvivl om. Blandt dem er tv-værten Michael Meyerheim.

- Jeg tror på de danske drenge! Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set dem spille så entusiastisk og ivrige efter at gøre en god indsats. Jeg tror på, at de stadig har den fandenivoldskhed og viljestyrke i sig, som de viste i sidste uge, siger Michael Meyerheim, der ikke så opgøret mellem Danmark og Sovjet i 1985.

- Jeg var i USA som korrespondent for Politiken, så jeg så ikke kampen den gang. Mine venner, der var inde og se den, fortalte, at det var det bedste, de nogensinde havde set det danske landshold spille. Jeg har set kampen siden, og jeg må sige, at det, jeg så i torsdag mod Belgien, var på højde med det.

Michaael Meyerheim er stor fodboldfan, og han skal selvfølgelig se kampen i aften. Foto: Valdemar Ren

Også TV 2-værten Cecilie Beck er dybt imponeret over det danske landshold.

- Jeg tror 100 procent på dansk sejr. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set det danske landshold spille så godt. De spiller med en ekstrem intensitet og med et kæmpe mod. De tør tage ansvar og træde i karakter, siger Cecilie Beck, der sagtens kan huske 1985-opgøret.

- Ja ja ja, det kan jeg godt huske. Jeg kan huske, at det var helt vanvittigt. Men det var i det hele tage nogle store fodboldår der i midten af 1980’erne.

Cecilie Beck er imponeret over det danske landshold i dag. Foto: Henning Hjorth

Hans Otto Bisgaard har nydt at se de danske drenge spille EM sammen med sin datter og fruen. Og han er sammen med familien klar foran skærmen til dansk sejr i aften.

- Jeg tror ubetinget på dem, fordi det siger Michael Laudrup. Min kone siger det også, så selvfølgelig vinder vi, når de to største eksperter i dansk fodbold siger det, griner Hans Otto Bisgaard.

Han husker tydeligt den juni-dag i 1985, hvor Danmark bankede Sovjet.

- Jeg husker især de fremragende mål af Laudrup og Elkjær, men den gang vidste vi jo ikke, at vi ville vinde. Det ved vi denne her gang.

Hans Otto Bisgaard er gift med en af landets største selvudnævnte fodbold-eksperter. Hun hedder Hanne. Foto: Jonas Olufson

Tror? Jeg ved, vi vinder! Det er ikke kun de danske kendisser, der tror på, at klaphatten kommer på arbejde i aften. På gaden er der ikke i tvivl om, at Hjulmands tropper slår Rusland. Foto: Henning Hjorth

- Jeg kan love dig for, at jeg skal se fodbold! Jeg glæder mig. Jeg tror, at hele Danmark glæder sig. Vi er jo blevet et sammentømret hold på et helt andet niveau, end vi har været i lang, lang tid, siger 53-årige Ian Friis. -Hvordan tror du, kampen ender? Tror? Jeg ved, vi vinder! Vi skal vinde. Og jeg kunne forstå, at hvis vi vinder, så har vi store chancer for at gå videre, selvom vi har tabt de to første, hvilket vi ikke burde have gjort, for vi har bare spillet fantastisk. Foto: Henning Hjorth

Også 52-årige Helle Wendelboe tror på, at Danmark kommer videre i turneringern. - Jeg skal helt sikkert se fodbold! Forhåbentlig vinder vi, så vi kan komme videre, og det må være hovedsagen. Jeg tror, vi får lidt ekstra hjælp fra Belgien grundet det med Christian Eriksen, så vi kommer hele vejen, siger hun. Hun husker tydeligt, da vi pelsede bjørnen for 36 år siden. - Jeg kan huske, at det i ’85 var en af de første gange, vi slog Sovjetunionen, og jeg tror aldrig, vi har spillet så god en kamp i Parken - ever never. Alle stod op, og det var som om, vi havde pelset en bjørn. Det var virkelig en af teenageårenes ’remarkables’, der kom dér. Og Elkjær scorede! Se flere forudsigelser fra danskerne på gaden i klippet herover!

Helt åbenlyst er det, at Gulddreng indser aftenens sejr for helt sikker.

- Vi tager den med helt med to. Vi plejer at vinde med to, siger Gulddreng, der er aktuel med EM-sangen 'Helt sikker'.

Selvom den gyldne sanger først så dagens lys i 1994 i skikkelse af Malte Ebert, så husker han tydeligt 1985 – påstår han.

- Jeg husker tydeligt, da vi slog Sovjet i 1985. Den gang var jeg helt sikker, det er jeg også nu.

Vi tager dem selvfølgelig med to igen, spår Gulddreng. Foto: Frederik Barasinski

Tv-lægen Charlotte Bøving er mere i tvivl om aftenens resultat. Til gengæld er hun helt overbevist om, at de danske drenge gør deres bedste.

- Jeg tror på, at drengene kan samle sig. Jeg synes ikke, at de er blevet ret godt behandlet af UEFA efter det, der skete med Christian Eriksen. De burde aldrig have været sat til at spille den kamp. Men jeg tror på, at de har fået den hjælp, de skal have, så jeg tror på dem. Jeg tror på, at de leverer det bedste, de kan. Om det så er en sejr eller ej, ved jeg ikke. Men jeg tror på, at de gør deres bedste, siger Charlotte Bøving, der ikke kan huske Sovjet-kampen.

Hendes fodbold-hukommelse rækker til 1992.

- Det var vildt!, siger hun.

Jeg tror på, at de leverer det bedste, de kan, siger Charlotte Bøving. Foto: Anita Graversen

- Hans Pilgaard både tror og håber på, at Danmark går hele vejen. Ikke bare i aften.

- Jeg har spillet på, de vinder EM. Og jeg tror stadig, den går hjem. Jeg synes, de har vist i sammenhold og gejst og alt det, der kræves, siger Hans Pilgaard, der husker Danmarks sejr over Sovjet i for 36 år siden.

- Jeg kan huske, de vandt 4-2. Det var det bedste hold, vi nogensinde har haft. Velspillende. Kæmpe personligheder, siger han.