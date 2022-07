Tv-vært i vildt karriereskift

Tv-vært, skuespiller, tidligere balletdanser, forfatter, ambassadør for Røde Kors og mere til.

Ibi Støvings CV er langt. Og nu kommer der snart endnu en titel til samlingen.

Det kendte tv-vært, der blandt andet har stået i spidsen for programmer som 'Paradise Hotel', Go' Morgen Danmark', 'Date mig nøgen' og senest 'Hvem holder masken', har nemlig kastet sig ud i et helt nyt projekt.

- Jeg har lige instrueret min første kortfilm, og det var mega angstprovokerende, men også rigtig, rigtig fedt, sagde Ibi Støving til Ekstra Bladet på rockmuseet Ragnarock i Roskilde, hvor et Røde Kors arrangement løb af stablen.

- Nu sidder vi og klipper, og håber på at den bliver god, lød det fortsat fra tv-værten.

Masken tre

Men at Ibi nu også kan kalde sig instruktør, betyder ikke, at tv-værten ikke frisk på nye tv-projekter.

- Hvis de spørger, om vi skal tage 'masken' en gang til, så siger jeg ja, lød det fra Ibi.

Uge efter uge har Ibi Støving budt velkommen til alverdens sjove figurere i TV 2-programmet 'Hvem holder masken', hvor sæson to, der blev vundet af Pelle Emil Hebsgaard, der gav den gas som en ræv, netop er blevet sendt.

Og Ibi er altså klar på at råbe 'masken af' igen i en sæson tre, hvis de spørger.