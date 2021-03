Tv-vært jubler: Nu er hun her

Thomas Bense er blevet far for anden gang

Tre er blevet til fire hjemme hos tv-værten Thomas Bense.

Den 47-årige spilekspert og kæresten, 26-årige Cecilie Fisker, er nemlig blevet forældre for anden gang og har forleden budt velkommen til en lille datter.

Det afslører Bense på sin Instagram-profil, hvor han ligeledes deler et billede af den lille ny, der har fået navnet Zoey Sega.

I opslaget sender han samtidig en hyldest til sin kæreste og til andre fødende kvinder.

'Bliver nødt til at gøre opmærksom på hvor sindssygt seje i kvinder er! Hold da kæft' Det er virkelig vildt! Cecilie Fisker var et pragteksemplar på, hvordan det skal gøres', skriver han i opslaget.

God fødsel

Til Ekstra Bladet fortæller Thomas Bense, at fødslen er gået godt, og at lille Zoey Sega kom til verden søndag.

- Det hele er gået godt, og hun er fantastisk fin. Hun kom en uge før termin, så vi var ikke 100 procent sikre på, at det var nu, det skulle ske. Men hun er sund og rask og så fin, og både mor og datter har det godt, lyder det fra Bense, der fortæller, at den lille familie hurtigt fik lov at komme hjem fra hospitalet.

Ifølge Bense er der dog en særlig tak, han gerne vil sende i forbindelse med fødslen:

- Det gik godt, og udover at det var dejligt, at hun så fin ud og alle de her ting, så er der flere andre ting, der har fyldt meget for mig, og det er, hvor vildt det er, at kvinder skal igennem det her, og hvor heldig man er som mand. En fødsel er jo den vildeste bedrift, lyder det fra Bense.

Tvunget til at droppe hampprojekt

- Og hvor fortjener jordemødre bare meget anerkendelse og ros. Det er en person, man måske kun ser en gang i sit liv, men de er så stor en del af ens fortælling, og vores jordemor var bare så pissegod. De fortjener den største respekt og den største tak, siger han videre.

Parret har i forvejen sønnen Elliott Link, der kom til verden i 2018. Begge børn har altså mellemnavne, der referer til spil - Link, der er en karakter i Nintendos Zelda-spilserie, og Sega, der er en spillekonsol.

Bense er da også bekymret for, hvordan nattesøvnen bliver, nu når han har to børn på matriklen.

- Jeg er stadig bekymret for nattesøvnen, men indtil nu er det gået o.k. Den største bekymring for mig har jo været, om det hele ville gå godt, og om den lille ville have det godt, eller om noget er gået skævt, og det er det heldigvis ikke. Så alt er godt, og vi er glade.

Bense og Fisker er blevet forældre for anden gang. Foto: Privat

Thomas Bense fik sit gennembrud på tv-skærmen som vært på ungdomsprogrammet 'Puls' på TV2.

I de seneste år har han været tilknyttet TV2's 'Go' morgen Danmark' som spilekspert. Derudover står han bag produktionsselskabet Snurtbart og Pixel.tv.