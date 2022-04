Tv-vært opereret: - Jeg er gul og blå

Lisbeth Østergaard har været igennem en operation for at få strammet sine øjenlåg

Spotter man tv-værten Lisbeth Østergaard på gaden det næste stykke tid, er hun sandsynligvis iført et par solbriller.

Den 41-årige vært, der blandt andet tidligere har været vært på 'Boligkøb i blinde', blev nemlig fredag opereret og fik strammet begge sine øjenlåg, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det har irriteret mig gennem en længere periode, hvis man kan sige det sådan, siger hun med et grin og fortsætter:

- Sidste år i sensommeren var jeg til konsultation, og der sagde lægen, at han tydeligt kunne se, at det ene øjenlåg hang, men at det ikke var nok til, at jeg kunne få det betalt af det offentlige. Men jeg har det sådan, at når der er noget, der irriterer dig, så kan du enten gå og blive mere og mere træt af det, eller du kan få gjort noget ved det.

Lisbeth Østergaard skammer sig bestemt ikke over at have fået foretaget et kosmetisk indgreb. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og det er en beslutning, hun er glad over at have truffet, fordi hun i lang tid har tænkt meget over, hvordan hun fremstod på billeder og videoer.

- Jeg har været rigtig god til at skjule det, men jeg filmer jo tit mig selv til Instagram, der har det irriteret mig, hver gang jeg har kigget på mig selv. Jeg vil ikke sige, jeg er forfængelig, men jeg har da tænkt meget over, hvilke vinkler der gør det bedst for mig, siger hun.

Meget forskånet

Derfor gjorde hun kort proces og lagde sig fredag under kniven og fik rettet begge øjenlåg til. En beslutning, som hun også har valgt at være åben om på sin instagramprofil.

- Jeg tror, det bliver rigtig godt, og jeg kan da se, at jeg, selvom jeg er gul og blå, har jeg været meget forskånet. Der er jo mange af mine følgere, der har syntes, at det har været spændende at følge med i, og flere har sendt deres egne billeder fra samme operation, og hold kæft nogle billeder, jeg har fået - det har virkelig været sjovt, siger Lisbeth Østergaard.

Lisbeth Østergaard er gift med Ralf Østergaard, der er kendt fra 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Kenneth Meyer

Hun håber, at hun ved at være åben over for sine følgere kan være med til at normalisere sådanne kosmetiske operationer.

- Jeg føler ikke som sådan, at det er et tabu, for der er så mange, der har skrevet til mig og sendt billeder, og vi har været åbne, og vi har grint. Men måske er det et tabu for nogle, og så håber jeg da helt klart, at jeg kan være med til bryde det, siger hun.

Lisbeth Østergaard kan endnu ikke sige, præcis hvordan resultatet af operationen bliver, men hun fortæller, at hun i hvert fald er kommet sig og er klar til at gå ud igen - med solbriller på.