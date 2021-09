Tv-vært redder mands liv: Nu har han et opråb til andre

Tv-vært Jon Pagh var ude for noget af en oplevelse onsdag.

Her faldt en stærkt påvirket mand nemlig ned på skinnerne på Skanderborg Station, og Jon Pagh måtte derfor springe ned og hive manden op på perronen, før det næste tog ankom til stationen.

Men selvom der stod mange andre mennesker på perronen, var der ikke en eneste anden person, der valgte at hjælpe tv-værten og den påvirkede mand.

Det får Jon Pagh til at komme med et opråb i et opslag på Facebook:

'Vi var ikke de to eneste mennesker på Skanderborg station. Faktisk var der 10-15-20-30 mennesker på vores perron og perronen over for. Ikke EN ENESTE tilbød sin hjælp til ham eller mig for den sags skyld. Ikke en! Selv ikke da jeg stod nede på skinnerne med telefonen mellem skulder og øre og baksede med en mand smurt ind i bræk og blod, som var i akut livsfare. Det er simpelthen for ringe!'

Det hele startede med, at manden satte sig ved siden af Jon Pagh. Han var meget beruset, og da han rejste sig igen, gik det galt.

- Derfra udvikler situationen sig, så han faktisk ender med at ligge nede på skinnerne, og jeg måtte med den ene hånd have alarmcentralen i røret, mens jeg med den anden forsøgte at bugsere ham op, og ikke engang dér var der nogen, der hjalp, fortæller Jon Pagh til Ekstra Bladet torsdag aften.

Ikke skæld ud, men...

Selve oplevelsen med manden er ikke det, der har sat sig i tv-værten dagen efter.

- Selvfølgelig er det voldsomt at opleve en person, der har det så dårligt og på et tidspunkt er i ret stor fare. Men det var mere den oplevelse af at stå fuldstændig alene med det. Den, kunne jeg mærke, nagede mig efterfølgende.

- Hvorfor tror du, folk ikke hjalp?

- Det er jo ikke ny viden, at folk reagerer forskelligt i sådan nogle situationer, og jeg tror specifikt i det her tilfælde, at der også var noget om, at folk var lidt bange, fordi han var voldsom.

- Jeg har meget stor respekt for, at man har forskellige begrænsninger og kan reagere på forskellige måder, så det er ikke for at skælde nogen ud. Men det er en opfordring til at tænke over, at et eller andet kan man altid gøre, siger han.

Meget beruset

Manden var meget påvirket, og Jon Pagh fortæller, at flere blev skræmt væk.

- Var han truende?

- Det var han egentlig ikke, men han havde ligesom en adfærd, som man ikke gad være tæt på. Han havde voldsomme bevægelser, og han gik på en spøjs måde. Han havde en pose, hvor der var en flaske vodka i, så han var selvfølgelig meget beruset, siger han.

Heldigvis endte det hele godt, og manden blev hentet af en ambulance på Skanderborg Station.