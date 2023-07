Tv-vært scorer nyt job

Hun har været vært på diverse DR-programmer såsom MGP og Danmarks Indsamling. Hun har deltaget i 'Vild med dans', været en af dommerne i 'Danmark har talent', og så er hun idémageren bag 'Cirkus Summarum' og tidligere cirkusdirektør.

Signe Lindkvist har prøvet det meste. Og snart kan hun skrive endnu en titel på sit i cv. Hun har nemlig scoret sin første bestyrelsespost.

'Min første bestyrelsespost - og det skal ikke være anderledes end i Danske Hospitalsklovne,' indleder Signe Lindkvist sit opslag på Instagram, hvor hun offentliggør nyheden.

Børn og gøgl

'Jeg har altid holdt uendelig meget både af børn og gøgl - og denne organisation formår at bruge gøgl, til rent faktisk at gøre en kæmpe forskel for syge børn, deres indlæggelseforløb og sundhedsvæsnet,' fortsætter Lindkvist, der runder sit opslag af med at skrive, at hun håber, at hun kan gøre en forskel.

'Jeg håber at komme til at hjælpe med at gøre en forskel både for børn, klovne, personale og pårørende,' skriver hun.

Signe Lindkvist, der selv har to døtre, skød sin karriere i gang i DR, hvor hun som 16-årig fik job. På netop DR lavede Signe Lindkvist en lang række børne - og ungdomsprogrammer.

I 2011 kom hun til TV 2 Zulu - der nu er lukket og genopstået som TV 2 Echo.

Privat danner hun par med Mads Ulrick Holmstrup.