Tv-vært stopper på TV 2

I 17 år har Heidi Frederikke Signal været en del af TV 2, men nu er det slut.

Det oplyser tv-værten selv i et opslag på Instagram, hvori Heidi Frederikke skriver, at hun allerede har haft sidste sender på 'Go' Morgen Danmark'.

'Farvel til verdens dejligste lille morgenfjernsynsbutik,' indleder Heidi Frederikke sit opslag, der fortsætter:

'Billedet her er det allersidste, jeg har taget af mig som vært på Go Morgen Danmark - nemlig i går i garderoben efter min allersidste udsendelse. Det er ikke nødvendigvis kønt. Men det er ægte. Og det er derfor, det er det, der ryger ud på det her post.'

Heidi Frederikke er uddannet journalist fra Syddansk Universitet i Odense. I løbet af sine 17 år på TV 2 har hun blandt andet været vært på TV 2 Sporten, hvor hun efter ti år stoppede og derefter skiftede til 'Go Morgen Danmark', som hun har været vært på siden 2016, hvor hun trådte ind som barselsvikariat på et år.

'Jeg skulle ha’ været en del af butikken i et barselsvikariat på et år. Det endte med syv. Og det siger vel i virkeligheden det hele,' skriver hun i opslaget.

Men nu er det slut med at lave tv for Heidi Frederikke Sigdal. I hvert fald for nu.

I sit opslag skriver hun, at hun nu vil fokusere på at bygge videre på sin egen drøm og virksomhed.

'Nu afmønstrer jeg glad, stolt og taknemmelig for at bygge videre på min egen drøm og min egen virksomhed, som de seneste fire år har vokset sig stor og stærk. en det kan handle om i et andet post. Lige nu vil jeg bare gerne sige tak til et virkelig særligt sted,' afslutter Heidi Frederikke sit opslag.