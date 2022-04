Tv-værts datter springer ud som skønhedsdronning

Glamour og rejser er lige noget for den 19-årige Barbara Mogensen, der er datter af tv-vært og analytiker Peter Mogensen.

Hun skal nemlig medvirke i skønhedskonkurrencen Miss Europe Continental.

Det fortæller den unge kvinde til Ekstra Bladet.

- Jeg blev kontaktet på Instagram tilbage i september, om jeg ville medvirke. Jeg har aldrig gjort sådan noget før, men det er meget typisk mig bare at springe ud i sådan noget.

Ifølge Barbara Mogensen er det ikke meget information, hun endnu har fået om konkurrencen, men nu er hun helt klar til at drøne mod Napoli søndag.

- Jeg rejser med min mor og min søster, og jeg er vildt spændt. Det er ikke fordi, jeg ved alt, hvad der kommer til at ske ved konkurrencen, men jeg har fået besked på, at jeg skal have noget bestemt tøj med til shows og rød løber.

Den 19-årige CBS-studerende kan også fortælle, at hele familien er glade på hendes vegne og glæder sig til at følge med i, hvad det ender med ved konkurrencen.

- Resten af familien følger med hjemmefra, og de synes, det er spændende for mig.

Barbara er datter af tv-værten Peter Mogensen (til venstre). Foto: TV 2

Perfekt timing

Barbara Mogensen ved ikke, om hun regner med at vinde, men det er heller ikke det vigtigste.

- En lille del af mig ville da gerne vinde, men egentlig er det mest fordi, at det er sjovt og en god oplevelse.

Tidligere har den unge kvinde arbejdet som model i sin fritid, men da hun også er dressurrytter på eliteplan, kunne det hele ikke forenes.

- Men nu er jeg stoppet for et par uger siden med dressur, så jeg tænkte, at det hele passede perfekt.