TV2-chefer kritiserer beslutning

Redaktionschefer på TV2 er ikke tilfredse med beslutningen om at droppe udgivelsen af en MeToo-dokumentar, som skulle dokumenterer omfanget af krænkelser på deres egen kanal.

Det fremgår af en intern mail til de ansatte på TV2, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Mailen er sendt af de pågældende redaktionschefer fra Dokumentar og Aktualitet hos TV2, Troels Jørgensen og Michael Nørgaard, som har arbejdet med dokumentaren.

'Skader vores troværdighed'

Ekstra Bladet erfarer desuden fra flere kilder, at beslutningen har skabt splid internt på TV2, hvilket også fremgår af den interne mail.

'Research og produktion er i dag blevet stoppet af TV 2’s ledelse. Dokumentaren bliver ikke vist på TV 2. Den beslutning er vi ikke enige i.'

'Nyhedschef Jacob Kwon begrunder blandt andet beslutningen med, at TV 2 ikke kan undersøge sig selv, uden at det skader det, vi lever af – nemlig vores troværdighed. Den analyse forstår vi ikke.'

'Vi mener tværtimod, at det skader TV 2’s troværdighed, at vi ikke kan publicere samfundsrelevante og kritiske historier, som omhandler vores fælles arbejdsplads,' står der blandt andet i den interne mail.

Nyhedschef Jacob Kwon meddelte tirsdag i en mail til de ansatte på TV2, at man havde valgt at stoppe dokumentaren. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Ikke tidligere fortalt

Det fremgår desuden af mailen, at der ville indgå historier i dokumentaren, som ikke tidligere er blevet fortalt.

'Tilrettelæggerne Signe Daugbjerg og Line Ritz har arbejdet på dokumentaren i fire måneder. Den foreløbige research og produktion har afdækket en række sager, som alle tager deres udspring på TV2. Nogle af sagerne er offentligt kendte. Andre er ikke. De medvirkende, som vi har interviewet, har ikke tidligere fortalt deres historier offentligt,' står der i mailen.

Fremtidig dækning

De to redaktionschefer sætter desuden spørgsmålstegn ved, hvordan TV2 nu skal dække MeToo.

'I Dokumentar og Aktualitet frygter vi, at beslutningen skaber en meget uheldig præcedens for TV 2’s fremtidige dækning af #MeToo. Hvordan dækker vi fra i dag krænkelsessager eller andre samfundsrelevante forhold på TV 2 for den sags skyld, hvis ikke vi kan undersøge os selv?'

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra de pågældende redaktionschefer.

