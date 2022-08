TV2-kendis: Navngiver baby efter dansk sangerinde

Tv-vært, kogebogsforfatter og tidligere vinder af 'Den store bagedyst' Annemette Voss venter en lille datter med sin mand, Micky Fridthjof.

Og nu kan 'Go' Morgen Danmarks' faste bageekspert altså i et opslag på Instagram løfte sløret for, hvad den lille ny skal hedde.

Den kommende datter får nemlig hele to navne. Og i opslaget skriver Voss, hvordan det faktisk gav sig selv.

'Micky havde en mormor, som han elskede noget så højt, som han synes var den sødeste dame i verden - agtigt. Og derfor ønskede han, at hvis set blev en pige, skulle hun opkaldes efter hende. Hun hed Rita'.

Men Annemette Voss vil også gerne have et mellemnavn til sin datter. Og der var ét, der havde ligget og brygget i baghovedet i mange år.

'Lige siden jeg så Popstars med Maria Lucia har jeg været forelsket i navnet Lucia (der jo næsten er det samme som Luca (Parrets søn, red.))'.

Annemette Voss skriver videre, at da hun spurgte til navneforslag tidligere, var der 'virkelig mange, der foreslog Lucia. Så det føltes som ‘et tegn’ om man vil'.

På den måde bliver det nye medlem i familien altså opkaldt efter både mormor og musicalstjerne.



'Jeg foreslog Micky, at hun kunne hedde Rita Lucia. Det var han vild med. Og der lander den'.

Se opslaget, som Ekstra Bladet har fået lov til at bringe, her: