TV2-vært i drama: Flambering gik helt galt

Det var noget af en rookie mistake, Petra Nagel begik på den sidste dag i 2020.

Den populære tv-vært skulle som så mange andre danskere mæske sig i hummerbisque nytårsaften, og da den højgravide tv-vært skulle flambere hummerne, var det nær gået helt galt.

På Instagram har Petra Nagel selv postet en ret dramatisk video af flamberingen, der fik hende til at løbe skrigende væk fra gryden og dens høje flammer.

Heldigvis kom Petra Nagel ikke noget til, fortæller hun til Ekstra Bladet dagen derpå.

- Der skete ikke noget som helst. Det var ret heldigt, siger hun.

- Så du har både hår i næsen og øjenbryn endnu?

- Ja, det har jeg. De der små dun man har på fingrene er svitset af, men det er også det, siger hun og fortæller, at hendes far nu har belært hende om, at man ikke stikker hele hovedet ned i gryden med hummerhaler og brandbart Pernod for at tænde det.

- Jeg fornemmer, at det er først gang du flamberer. Er det rigtigt?

- Ja, det har jeg ikke den store erfaring i, siger Petra Nagel og fortæller, at det sandsynligvis ikke er sidste gang, hun har kastet sig ud i disciplinen.

- Nu ved jeg jo, hvordan jeg ikke skal gøre. Så måske kaster jeg mig ud i det næste år igen, griner hun.

På vej på barsel

Petra Nagel venter sit andet barn. Efter planen gå hun på barsel fra 'Go' aften Live' en gang i februar. Hvem de skal overtaget jobbet, mens hun passer den lille, ved hun ikke.

Hvor lang tid, hun har planer om at være på barsel, er heller ikke helt på plads endnu.

- Da jeg var på barsel første gang, var jeg væk i et år. Det er jeg nok ikke denne gang. Der tror jeg, at vi skal dele barslen lidt mere, siger hun.

Petra Nagel og kæresten Asbjørn. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Petra Nagel danner par med kæresten Asbjørn, som tv-seerne lærte at kende i programmet 'Petra får en baby'.