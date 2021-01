TV2-vært: - Jeg er forvirret og fortumlet

Det er voldsomme sager om krænkelser og seksuelle overgreb, der de seneste uger har ramt TV2.

Senest tirsdag hvor det blev offentligt kendt, at Jes Dorph- Petersen er blevet fyret på grund af to ældre sager om krænkelser.

Jes Dorph fyret

Hos hans nu tidligere kollega Puk Elgård er fyringen og sagerne stadig ved at bundfælde sig.

- Jeg er forvirret og fortumlet over voldsomheden af de sager. Jeg har ikke arbejdet tæt sammen med Jes. Han lavede 'Go' aften Live' og jeg laver 'Go' morgen Danmark', så det var et hej på gangen. Jeg kender heller ikke de kvinder, det handler om, men alligevel synes jeg, at det er en ulykkelig situation, siger hun til Ekstra Bladet.

Her er sagerne, der væltede Jes Dorph

Den 52-årige tv-vært understreger, at det handler om mennesker på begge sider af hegnet.

- Det er voldsomme sager, og det er menneskers liv, det handler om. Det hele foregår offentligt og jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg synes, det er givtigt, siger hun og fortsætter.

- Hvordan det her skal føre noget godt med sig, har jeg svært ved at se, men det gør det nok på den lange bane, siger Puk Elgård, der tror, at tidens MeToo-sager langt hen ad vejen er et generations-opgør.

- Jeg tror, at det handler meget om generationer det her. Men det skal der nogle gange til, for at tingene rykker sig.

Puk Elgård: Jeg har en del oplevelser som Sofies

Ligesom Jes Dorph-Petersen er Puk Elgård ansat af Nordisk Film, der producerer 'Go'-programmerne, som TV2 sender.

- Vi har alle fået en hilsen fra Jes. Det virker heldigvis, som om han er ved godt mod, og han ønsker os alle det bedste fremover, siger Puk Elgård.

Den populære tv-vært har tidligere været ude i hård kuling og kæmpet mod depression og et voldsomt alkoholmisbrug. Læs om hans mange kampe her(+)