TV2-vært kritiserer ledelsen: - Jeg er meget bekymret

TV2-vært Karen-Helene Hjorth er en af de kvinder, der har skrevet under på et brev til ledelsen på TV2, hvori hun udtrykker sin forundring over, at MeToo-dokumentaren nu er blevet droppet

Torsdag morgen har over 150 medarbejdere sendt et brev til TV2's ledelse, hvori de udtrykker deres utilfredshed med, at ledelsen har besluttet at droppe en dokumentar, der undersøger problemer med seksuelle krænkelser - blandt andet på TV2 selv.

'Vores vurdering er, at TV2 grundlæggende ikke er de rigtige til at undersøge sig selv – og dermed ikke de rigtige til at producere og publicere en dokumentar, når indholdet er endt med i høj grad at handle om os selv. Derfor går vi ikke videre med projektet,' lød det i en intern mail fra nyhedschef Jacob Kwon til medarbejderne på TV2 onsdag aften.

Men den udmelding har nu fået flere medarbejdere til at protestere og skrive under på et brev til ledelsen, hvori de udtrykker deres utilfredshed. Blandt underskriverne er flere prominente navne, heriblandt vært på TV2 News Karen-Helene Hjorth.

Du kan læse indholdet i brevet i artiklen herunder:

Til Ekstra Bladet forklarer hun mere om baggrunden for, at hun har valgt at skrive under:

- Jeg synes, at det brev, jeg har skrevet under på, siger det hele. Jeg er meget bekymret over denne her beslutning, siger hun og fortsætter:

- Der er selvfølgelig nok nogle ting, som vi ikke har fået at vide og mellemregninger, som vi ikke har fået med, men generelt forstår jeg ikke beslutningen.

Karen-Helene Hjorth er især uforstående over for, at nyhedschef Jacob Kwon har fortalt, at dokumentaren er blevet droppet, fordi det er gået op for dem, at det ikke er troværdigt at undersøge sig selv.

Også Cecilie Beck har skrevet under på brevet til ledelsen. Foto: Miklos Szabo

- Jeg forstår ikke argumentationen. Jeg forstår ikke, at TV2 ikke kan undersøge sig selv. For så skulle de have lagt den ned fra start, siger den kendte vært og fortsætter:

- Siden september har det været TV2, der har arbejdet med denne her dokumentar, og man har hele tiden vidst, at det ville involvere os selv. Når man så fandt ud af, at det måske var et problem, kunne man have gjort det her på mange andre og mere elegante måder. Eksempelvis ved at udlåne journalisterne til et eksternt produktionsselskab, siger hun og supplerer:

- Der er mange andre løsninger, der ikke ville medføre sådan et stort hak i vores troværdighed i forhold til de kilder, som har truffet en modig beslutning om at stå frem, og det er det, der giver mig ondt i maven, siger hun videre.

Foto: Agnete Schlichtkrull

Trykket stemning

Den kendte TV2-vært fortæller, at der lige nu er en meget anspændt stemning på TV2.

- Vi holder selvfølgelig snuden i sporet og passer vores arbejde. Men der er en trykket stemning.

Karen-Helene Hjorth efterspørger samtidig mere information fra ledelsen om baggrunden for beslutningen.

- Der er måske en masse forklaringer, jeg mangler. Men hvad er det? Jeg er bekymret og forstår det simpelthen ikke, og indtil jeg har fået de svar, kan jeg ikke sige meget mere, end at jeg godt kan forstå, hvis de kvinder, der har valgt at stå frem, ikke forstår noget som helst.

- Og så skal der ikke være tvivl om, at jeg ikke forstår det her, og at jeg er bekymret, men jeg er samtidig åben for en forklaring.

Ud over Karen-Helene Hjorth har blandt andre TV2-værterne Cecilie Beck og Anna Ingrisch skrevet under på brevet. Ekstra Bladet har været i kontakt med dem, men de oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer, og henviser i stedet til brevet.

Onsdag aften talte Ekstra Bladet med nyhedschef Jacob Kwon. Læs konfrontationen med ham her:

