TV2-værts kone: Lider af sjælden sygdom

'Ikke alle handicap er synlige'.

Sådan indleder TV 2-vært Kristian Bech et opslag på Instagram. Tilhørende billede forestiller Kristian Bechs kone Maria, der lider af den sjældne nervesygdom, der hedder Glossopharyngeal neuralgia, som kun få danskere lider af.

Hendes sygdom påvirker den niende hjernenerve, og derfor kan hun nogle gange få ekstreme smerte omkring mund, hals og tunge.

- Før hun fik medicin, havde hun nogle gange svært ved at tale, og hun følte, hun var ved at blive kvalt, fordi hun ikke kunne få luft. Det fortalte nerverne hende, men sådan var det ikke, siger Kristian Bech til Ekstra Bladet, da vi fanger ham over telefonen.

Det har ændret familiens liv

Maria har kun været diagnosticeret med sygdommen i cirka to år, men det har allerede haft store konsekvenser for hende, Kristian og deres børns liv.

- Når man lever sammen med en, der har en sygdom, finder man jo hurtig ud af, at der er nye ting, man skal forholde sig til. Hun kan pludselig få kramper eller blive ekstrem træt på grund af sin medicin.

Folk kigger mærkeligt

For Kristian Bech er det vigtigt at sætte fokus på, at mennesker med et skjult handicap også har særlige behov - og i nogle tilfælde brug for hjælp.

Familien oplever nemlig ofte, at folk vender skuldre og nakke, hvis sygdommen giver hende voldsomme kramper i det offentlige rum.

- Folk kigger mærkeligt på en, det har jeg aldrig tænkt over. Men man kigger jo, fordi det er anderledes og ikke af ond vilje, siger Kristian Bech til Ekstra Bladet og tilføjer, at der med sygdommen følger konsekvenser, de som familie skal tage hensyn til.

Kristian Bech er nemlig ofte ude at rejse i forbindelse med sit arbejde, og han lægger ikke skjul på, at det i fremtiden bliver sværere for ham at forlade familien derhjemme.

- Jeg er meget mere opmærksom, hvis jeg er væk på optagelser i et stykke tid. Så ved jeg, at hun er alene derhjemme. Det betyder, at man bliver meget mere beskyttende. Man skal tage meget mere over, det påvirker jo alle.

Derfor har Kristians kone nu fået en solsikkesnor, hun bærer rundt om halsen, der på en diskret måde viser, at hun har et handicap, der ofte kan være svært at se, men i nogle tilfælde kan kræve hjælp.

- Man oplever ofte det med, at hvis man ikke kan se sygdommen, at folk har svært ved at forstå det. Vi kan jo ikke altid se noget på hende, siger Kristian Bech.