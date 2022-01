TV3-deltager i shitstorm: - Det er stukket fuldstændig af

'Hells Kitchen'-deltager og kok Peter Kjeldgaard, der ejer Gjøl Kro ved Aalborg, er havnet i en regulær shitstorm, da han kort efter årsskiftet tilføjede en kæmpeburger til menuen og delte nyheden på Facebook.

Burgeren, som består af et helt kilo oksekød, et halvt kilo bacon, en halv liter ostesovs og lidt tilbehør, har i den grad fået folk til tasterne.

'Tåbeligt og gætter på, at der ofte bliver smidt store dele af den ud. Madspild af den værste slags på alle måder. Kan kun opfordre til, at den bliver fjernet fra menuen. Folk kan sgu købe en normal burger i stedet,' er der en, der skriver til opslaget, mens det fra en anden lyder:

'Madsvineri! Og et niveau, der bør ligge under laveste fællesnævner'.

Der er kommet en del verbale hug blandt de 4.000 kommentarer, som opslaget indtil videre har fået på Gjøl Kros facebookside.

- Det er stukket fuldstændig af. Det er helt sindssygt, og det kommer meget bag på mig, siger Peter Kjeldgaard til Ekstra Bladet.

- Folk skal nok bare have noget at brokke sig over, for jeg ødelægger jo ikke klimaet ved at lave en burger. Vi laver en masse andet mad, hvor der bliver tænkt på miljøet, og vi køber lokalt, tilføjer han.

Gjøl Kros nye burger. Privatfoto

Høstet en masse opmærksomhed

Kroejeren medgiver samtidig, at det er en vulgær version af en burger, men afviser at pille kød ud af menuen af hensyn til klimaet.

- Jeg kan godt forstå, at vi skal redde klimaet, men det betyder ikke, at vi skal stoppe med at spise kød. Der er mange andre måder at redde klimaet på, og det er, som om kød er den eneste synder.

Burgeren har dog ikke kun bragt ærgerlige kommentarer med sig, for siden nytår har Peter Kjeldgaard haft travlt i biksen.

- Vi åbnede lige efter nytår, og vi har løbet rundt lige siden. Vores telefon ringer hele tiden. Det er ganske fin opmærksomhed, siger Peter Kjeldgaard, der medvirkede i 'Hells Kitchen' på TV3 i 2020.

Kæmpeburgeren ledsages af pommes frites og en halv liter fadøl til 285 kroner, medmindre man kan spise hele måltidet på under en halv time, for så får man det nemlig gratis.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør årets første udgave af Kvindetribunalet herunder eller i din podcastapp. Det handler om Christian Eriksen, Støjberg og en radiokanal i fåreklæder.