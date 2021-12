Tvangsauktion stoppet: Beholder huset

Tvillingerne Anders og Torben, der er kendt fra TV 2, fik tidligere på måneden sendt deres hus i Holstebro på tvangsauktion.

Selv mente de, at det var en fejl, og noget kan tyde på, at de fik ret. Auktionen skulle have fundet sted 12. januar, men nu er den blevet trukket tilbage.

Det bekræfter advokaterne bag tvangsauktionen i en mail til Ekstra Bladet. De ønsker dog ikke at oplyse, hvad årsagen til tilbagetrækning er.

Tvangsauktionen blev offentliggjort med en officiel salgsopstilling, hvor det blandt andet fremgik, at huset består af 142 kvadratmeter fordelt på tre værelser, et bryggers, køkken og stue samt badeværelse, og af opgørelsen fremgår det, at 'huset fremtræder forsømt'.

Ejendomsværdien var opgjort til 1,3 millioner, men der var en lang række virksomheder, der havde pant i boligen.

Ifølge tvillingerne var det manglende betaling af ejendomsskat, som var årsagen til tvangsauktionen, og den manglende betaling var ifølge dem en fejl.

Anders og Torben kunne altså have været ude af deres bolig allerede dagen efter tvangsauktionen, men nu får de lov at blive boende.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra tvillingerne uden held.

Tvillingerne har begge fundet kærester i Thailand, som de gerne vil flytte ned til. Foto: TV 2

Vil flytte til Thailand

De 51-årige tvillinger har medvirket i flere programmer på TV 2 - senest har de været aktuelle i to programmer i 2021, hvor man blandt andet fulgte dem, da de fyldte 50 år.

I programmerne har man desuden kunnet følge deres hverdag og deres forhold til deres to thailandske kærester.

Sidste år kunne tvillingerne da også berette, at de håbede på, at der snart ville blive åbnet mere op for Thailand, så de kunne rejse mere derned. Faktisk luftede de også en drøm om at flytte til Thailand permanent.

– Da vi alligevel ikke har nogen særlig familierelation i Danmark, så har vi heller intet at miste. Det vil naturligvis kræve noget kapital at gøre det, har tvillingerne tidligere fortalt til HER&NU.

