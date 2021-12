Tvangsindlagt: - Jeg er rasende

Det skulle have været en juleferie under sydlige himmelstrøg, men det er endt i et mareridt.

Chefredaktør på Ekstra Bladet Henrik Qvortrup bliver med sin kæreste, Nanna, tvangsindlagt på hospitalet i Thailand torsdag morgen lokal tid, fordi han er smittet med corona. Altså natten til torsdag dansk tid.

Det er en beslutning, der er taget af de thailandske myndigheder.

- Der er åbenbart gået panik i thaierne. Jeg er jo covid-19 positiv, men har ikke skyggen af et symptom. Vi sidder i en bungalow midt i bjergene, og der kommer folk i rumdragter og giver os mad, så den vej rundt er der fuldstændig styr på tingene.

- Men nu har guvernøren i turistmekkaet her besluttet sig for, at alle med en positiv covid-19-test samt deres partnere skal tvangsindlægges på det lokale hospital. Så det, der skulle have været en rar jule- og nytårsferie, bliver nu 12 dage på hospitalet, lyder det fra Henrik Qvortrup på en telefonforbindelse fra Thailand.

Både jul og nytår skal nu fejres på hospitalet. Privatfoto

- Hvordan har du det med det?

- Jeg er rasende. Det er jo gakkelak, at jeg sidder her totalt afsondret fra andre end min kæreste, og nu vil de så afhente os i en bil med en chauffør og køre os ind på et hospital, hvor vi kan smitte alle mulige andre.

- Jeg har ikke skyggen af et symptom, alt er godt, og nu vil de så lade mig sidde 12 dage på et hospital. Jeg er edderspændt rasende.

Testet positiv ved ankomst

Henrik Qvortrup steg på flyveren til Thailand med en negativ pcr-test, men ved ankomst til landet testede han positiv. Derfor indvilgede parret naturligvis i at gå i isolation på hotellet. Men det er ikke længere nok.

- Jeg må også bare sige, at hvis det er måden, man kører det på i Thailand, så kan jeg godt forstå, at det er lidt tungt med at få turister til landet, siger han.

- Det, jeg kan mærke, at jeg simpelthen er så vred over, det er den frihedsberøvelse, der ligger i, at vi skal derind. Også fordi vi i forvejen har overholdt alle retningslinjer. Vi sidder her pænt og nydeligt på vores hotelværelser, og det er fair nok, men ligefrem at skulle tvangsindlægges, når vi ikke er syge ...

- Hvornår bliver I hentet?

- Det gør vi 9.30 i morgen tidlig (i aften dansk tid, red.).

- Det kan være, I skal holde jeres juleaften i aften så?

- Det er sødt af dig at spørge, men det er stemningen ikke til lige nu ...

Det er stadig kun Henrik Qvortrup, der er smittet, mens kæresten Nanna er gået fri. Men sådan bliver det nok ikke ved med at være.

- Jeg kan godt afsløre, at vi ikke har holdt sikkerhedsafstand, så det er bare et spørgsmål om tid, lyder det.