Tvangsopløsning truer: Har søgt millioner i støttekroner

Det ser mildest talt sort ud for søstrene Caroline Fleming og Louise Iuel Albinus' familiegods.

Et opslag hos Erhvervsstyrelsen kunne i maj måned vise, at virksomheden Valdemars Slot A/S er sendt til tvangsopløsning.

De to søstre har ikke kunnet enes om godkendelse af selskabets regnskab, og det har ført til den direkte kurs mod tvangsopløsning.

Valdemars Slot Valdemars Slot på Tåsinge blev bygget i årene 1639 til 1644 af Christian 4. Siden 1678 har familien Iuel-Brockdorff ejet de historiske gods og dermed er Caroline Fleming og søsteren Louise Iuel Albinius den 12. generation til at eje og forvalte slottet. I 2003 overdrog Caroline Flemings far Niels Krabbe Iuel-Brockdorff Valdemars Slot til Caroline Fleming, og dermed overtog hun selskabet bag Valdemars Slot med 100 procent ejerandel efter sin far. Slottet blev dog som følge af Caroline Fleming og Rory Flemings skilsmisse i 2008 tilbageført til faren Niels Krabbe Iuel-Brockdorff indtil hans død i 2017. Der var dengang tale om, at det skulle være Caroline Flemings ældste søn Alexander, som skulle have overtaget godset på Tåsinge, men de to søstre valgte at dele selskabet ligeligt mellem dem i stedet. I 2019 trådte Caroline Fleming og eksmanden Rory Fleming ud af Valdemars Slot Gods A/S's bestyrelse og ind trådte Louise Albinius som direktør og hendes mand Nikolaj Albinius som formand. Vis mere Vis mindre

Regnskabet for firmaet i 2020 viste i første omgang et overskud, men efter Caroline Fleming krævede endnu en gennemgang inden godkendelse af regnskabet ved årsskiftet, blev det vendt til et underskud. Selskabets egenkapital blev efter en granskning vurderet til at være negativ med otte millioner kroner.

Slottet har i årevis kæmpet med en elendig økonomi, og Caroline Fleming har gentagne gange sagt, at hun har frygtet for dets fremtid.

Slottet kan nu for første gang i 12. generationer skifte ejere. Foto: Ritzau Scanpix

Søgt og fået millioner

Men selvom slottet er belånt til op over skorstenene hos private investorer og Caroline Flemings tidligere mand, Rory Fleming, der har lånt virksomheden over 40 millioner, har man også søgt og fået et millionbeløb fra det offentlige i støtte.

Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Støtteoverblik fra Slots- og Kulturstyrelsen Ejerne af Valdemars Slot har flere gang søgt støtte til at restaurere slottet. Hos Slot- og Kulturstyrelsen har ejerne af slottet søgt støtte i puljen 'fredede bygninger', hvor der har været rigeligt at hente. I oktober 2012 udbetales der 148.000 kroner til istandsættelse af Thepavillionen. I maj 2016 søges der om 393.917 kroner til restaurering af en ports facade. Dette bliver der givet afslag på. I maj 2021 udbetales der tilskud på 135.000 kroner til facaderenovering af forvalterboligen. I maj 2021 udbetales der tilskud på 40.000 kroner til udførelse af en bygningshistorisk undersøgelse. I maj 2021 ansøges der om 1.949.545 kroner til oppudsning af facader, vinduesrestaurering og udskiftning af vinduer på Forvalterboligen og Magasinbygningen. Sagen er under behandling, og der er derfor endnu ikke truffet afgørelse I juni 2020 og marts 2021 udbetales der en billetrefusion for 1.119.025 kroner fra Covid-19-hjælpepakker

Ud over hjælpepakker i forbindelse med billetter til slottet har Valdemars Slot A/S også modtaget lønkompensation.

Det viser en aktindsigt fra Erhvervsstyrelsen.

Her har man fået udbetalt kompensation 17. april 2020 på 119.124 kroner og 20. januar 2021 på 121.437 kroner.

Valdemars Slot A/S har også søgt om kompensation for faste omkostninger og fik 18. november 2020 godkendt et kompensationsbeløb på 113.113 kroner.

Vil ikke tale

Det er ægteparret Louise Iuel Albinius og Nikolaj Albinus, som siden 2019 har fungeret som henholdsvis direktør og formand for Valdemars Slot A/S.

Søstrene ejer hver især 50 procent af slottet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming om slottets regnskab og skæbne, men hun har ikke ønsket at medvirke.