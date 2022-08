Tvunget til at sælge ud: - Det er blevet for meget

Thomas Eje og konen prøver nu for anden gang at sælge deres kulturhus Harsbæksgaard

Thomas Eje, kendt fra komikertrioen Linie 3, og hans kone, Katherine Eje, har valgt at sælge deres kæmpe kulturhus ved navn Harsbæksgaard i Sønderborg. Kulturhuset er sat til salg for 3,5 million, skriver jv.dk.

Parret overtog den nedlagte landbrugsejendom i 2008, hvorefter de havde succes med at sætte den slidte gård i stand. I dag består ejendommen af et 700 kvadratmeter stort kunstgalleri samt en koncertsal. Hele grunden tæller i alt 9000 kvadratmeter.

Kulturhuset har været et paradis for parret, men nu er de altså klar til at vinke farvel efter 14 år. Dette fortalte de også i et opslag på deres fælles Facebook-side.

'Det er for stort'

Thomas Eje fortæller til Ekstra Bladet, at der er en forholdsvis simpel grund til, at parret har valgt at sælge ejendommen.

- Det handler simpelthen om, at vi vil have noget mindre. Det er for stort, og der er blevet for meget at vedligeholde.

Men det er ikke helt uden kvaler, at parret skal flytte, fortæller Thomas Eje.

- Det er klart vi er lidt triste. Vi elsker stedet, og vi elsker at bo her. Men det er simpelthen noget, vi bliver nødt til.

Et lille udsnit af den store grund på 9000 kvadratmeter. Der er intet at sige til, at parret synes, vedligehold er en stor mundfuld. Privatfoto

Fald i salgspris

Det er ikke første gang, at parret har sat Harbæksgaard til salg. Første gang var i foråret 2020, hvor ejendommen blev sat til salg for 4,6 millioner. Men her kom coronapandemien i vejen for salget.

Coronaen ramte parret ekstra hårdt, fordi de begge er ansat i kulturlivet. Derfor havde pandemien også konsekvenser for parrets privatøkonomi.

Men det er ikke umiddelbart det økonomiske klima, som står bag faldet i salgspris.

- Vi blev faktisk bare enige om, at vi måske havde sat prisen lidt for højt første gang. Så nu prøver vi det her i stedet, fortæller Thomas Eje til Ekstra Bladet.

Fremtiden er ikke kortlagt

Der er endnu ikke nogen fremtid fastlagt for Thomas og Katherine Eje, og de har heller ikke nogen forventninger til, hvornår Harbæksgård bliver solgt.

- Det er helt nyt, så vi har ingen forventninger eller planer endnu. Det kan være det bliver solgt om 2 dage, eller det kan være om 2 år. Det tager vi ikke så tungt, siger Thomas Eje.

Her ses et udsnit af kulturhusets kunstgalleri, som snart ikke længere skal åbne for diverse kunstelskere. Foto: PRIVATFOTO

Parret ville ikke have noget imod at blive i omegnen af Sønderborg, når de skal flytte, fortæller han også.

- Vi kan jo rigtig godt lide området, men nu må vi se.

Indtil ejendommen er solgt, vil Harbæksgaard fortsat være et kulturhus, hvor der bliver holdt kunstudstillinger og koncerter.