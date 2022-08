Tvunget til udlandet: Flytter fra Danmark for kærligheden

Den danske musiker og skuespiller Michael Falch er flyttet fra Danmark og har i stedet fået adresse i tyske Flensborg lige syd for den danske grænse.

Det fortæller han til B.T.

Ekstra Bladet har været i kontakt med 65-årige Michael Falch, der på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer. Han henviser til et Facebook-opslag, han har lavet om sagen.

'Hvis I f.eks. her på sidste del af Malurt-turen skulle se mig komme anstigende i en folkevogn med tyske nummerplader, så skyldes det, at jeg har været nødt til at flytte til Flensborg. Det er sket for at værne om min relation til den asiatiske kvinde, Ginnalee fra Chayiaphum, som jeg berettede om i ‘Over stregen’,' skriver han på det sociale medie.

Kvinden er den 25 år yngre Ginnalee, som Michael Falch sidste år fortalte, at han var faldet pladask for, da han udgav bogen 'Over stregen'.

Efter et brud havde han egentlig troet, at det måske var slut med faste forhold, men så slog lynet ned, hvor han mindst ventede det. Nemlig på en massageklinik, hvor Michael Falch gik til behandling for en alvorlig rygskade, der i mange år har været en trussel mod hans virke på scenen.

Michael Falch og Malurt var tidligere på sommeren på scenen ved Jelling Musikfestival. Foto: Per Lange

Skulle smides ud

Relationen mellem de to udviklede sig, og i bogen fortalte Michael Falch, at Ginnalees opholdstilladelse en dag udløb, hvorfor hun skulle sendes til Sandholmlejren - medmindre en pårørende med dansk statsborgerskab kunne huse hende, indtil der var plads på et fly tilbage til Thailand.

Ginnalee fortalte myndighederne, at Michael Falch var hendes kæreste - en melding, han blev både overrasket og glad over at høre. Det var nemlig ikke en samtale, de havde haft endnu, men sangeren valgte at åbne sit hjem og tilbyde hende logi i hans hjem.

Men det var altså ingen permanent løsning, og Ginnalee har altså ikke kunnet få fast ophold i Danmark.

Michael Falch ved endnu ikke, om det er et permanent farvel til en hverdag i Danmark. Men han håber det ikke.

'Forhåbentlig bliver det en dag muligt for os at flytte tilbage til et land uden høje bjerge, men indtil da må jeg som EU-borger nøjes med at pendle over grænsen,' slutter han opslaget på Facebook.