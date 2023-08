Tydelig romance i 'Landmand søger Kærlighed': - Den er halvt inde jo

Den 42-årige landmand Niels Erik bor alene på en gård lidt udenfor Randers, hvor han drømmer om at møde en kvinde, der ønsker de samme ting som ham selv.

Han søger en, der elsker naturen, og som han kan skabe en familie med. Landmanden har ikke noget imod at blive papfar, men han vil også gerne selv være far i fremtiden. Derfor går han efter en lidt yngre kvinde.

Det er lang tid siden, at Niels Erik har været på date, og han har ikke haft held på datingappen Tinder.

Men nu ser heldet ud til at vende på datingområdet.

Den udadvendte landmand ser nemlig ud til at have et godt øje til den 33-årige bogholder og bartender Christina - og det ser i den grad også ud til at være gengældt.

Christina bor i hammel lidt udenfor Aarhus med sin søn på 9 år.

Christina ser ud til at være faldet for landmanden Niels og giver ham lov til at nusse hendes hår. Foto: Anders Brohus/TV2, Blu Productions

Der har fra programmets start været tydelig flirt mellem Niels Erik og Christina. Der er dog et punkt, hvor de er meget forskellige. Niels Erik er Randers fan, mens Christina er AGF fan.

'Den man elsker, tugter man', lyder et gammelt ordsprog. Og det kommer til syne i forholdet mellem Niels Erik og Christina, der gennem programmet kærligt har stukket til hinanden omkring deres tilhørsforhold til to forskellige fodboldklubber.

Trods fanrivaliseringen på fodboldtribunen ser romancen ud til at blomstre i fuld flor.

- Den er halvt inde jo

Niels Erik inviterer i tirsdagens tredje afsnit Christina på 'alenetid', så de kan lære hinanden bedre at kende under fire øjne.

Og det bliver meget hurtigt tydeligt, at kemien er helt i top.

Samtalen falder på dybe emner som børn, kærlighedssprog og fremtiden, og det virker til, at de er meget enige på de fleste punkter.

- Jeg syntes rigtig godt om dig, siger Niels Erik.

Christina spørger ind til, hvad Niels Erik foretrækker som kærlighedssprog. Han svarer meget hurtigt, at hans foretrukne kærlighedssprog er berøring og specielt langt hår, som han elsker at nusse.

- Du har frit lejde til at nusse mit hår, jeg elsker at falde i søvn på den måde, siger Christina.

Efter en smule nusseri bliver de begge enige om, at de syntes, at hinanden er søde og giver hinanden et kærligt kram.

- Hun havde da megameget lyst til at kysse mig. Den er halvt inde jo, griner Niels Erik.

