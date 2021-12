Ekstra Bladets chefredaktør Henrik Qvortrup indrømmer, at der har været problemer med kulturen på Ekstra Bladet, men det ikke skal afholde avisen fra at dække andre mediers sexisme-sager, understreger han

'Du inviteres hermed til Ekstra Bladets lumre julefrokost,' lyder det i 2017 i en intern indbydelse til en julefrokost, der var dekoreret med halvnøgne nissepiger og med en direkte opfordring til de inviterede om at finde deres 'indre lumre onkel' frem.

Invitationen er et udtryk for den sexistiske omgangstone på Ekstra Bladet, der har været genstand for heftig kritik, efter især 46 kvinder sidste år sendte et brev til ledelsen på avisen, hvor de beskriver oplevelse af sexchikane og krænkelser på arbejdspladsen.

Da Ekstra Bladet forholder nuværende ansvarshavende chefredaktør, Henrik Qvortrup, den sexistiske kultur, der har hersket på egne rækker, kan han godt forstå, hvis nogen stiller sig undrende over for avisens dækning af de aktuelle MeToo-sager på TV 2.

- Jeg synes, det var en ualmindelig hjernedød julefrokostindbydelse. Den indbydelse var dum, lummer og upassende. Det var meget klogt, at den tidligere ledelse trak den tilbage, men den skulle aldrig nogensinde være sendt ud, siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

- Jeg tager det her som en kærkommen lejlighed til at sige, at det, at vi kritiserer TV 2, ikke er ensbetydende med, at der ikke har været problemer på Ekstra Bladet, for det har der jo helt indlysende været. Men jeg vil sige, at fordi der har været fejl i vores kultur, at det så skulle gøre, at vi ikke kan sætte kritisk fokus på det, der er foregået på TV 2 i tidligere tider. Selvfølgelig kan vi det, fastslår han.

Intern julefrokost invitation på Ekstra Bladet i 2017. Foto: Berlingske

Hvis nogen har lyst til at dykke ned i Ekstra Bladet gamle sager, skal de ifølge Henrik Qvortrup også være velkommen til at gøre det, for det vil kun være helt fair.

- Jeg skulle være en underlig en, hvis jeg mente, at vi skal kulegrave, hvad der foregår på TV 2, hvis ikke også jeg mente, at vi skal kulegrave, hvad der foregår på EB. Det bliver ikke mig, der forhindrer medarbejdere, der må have lyst til at gå ind i, hvad der må være foregået på EB i tidernes morgen.

Nultolerance

58-årige Qvortrup har fra dag ét understreget over for medarbejderne, at man ikke vil acceptere nogen former for sexisme eller krænkelser på avisen.

- Der kører et stort oprydningsarbejde for at ændre på den kultur. Vi arbejder på at få en whistleblower-ordning op at stå, og vi understreger over for vores medarbejdere igen og igen, at hvis de oplever noget, så skal de komme og sige det.

- De kan komme og sige det til mig, og hvis de ikke har lyst til det, kan de sige det til deres tillidsmand. Vi tager den slags meget alvorligt - hellere en indberetning for meget end en for lidt, så ingen skal holde sig tilbage.

Fremskridt

Chefredaktøren har dog et godt indtryk af den nuværende kultur på Ekstra Bladet og mener, at tingene er blevet langt bedre på avisen, siden han overtog chefredaktørstolen fra Poul Madsen for seks måneder siden.

- Jeg oplever kulturen som værende ikke sexistisk, men jeg skal også anerkende, at det ikke er alt, jeg ser eller hører, og derfor skal jeg igen sige, at vi ikke vil tolerere den slags, og der vil blive skredet hårdt ind.

- Kan du garantere, at du vil stå frem og stille op til interview, hvis der sker en lignende sag på EB, som det eksempelvis har været tilfældet med Dyrby?

- Vi beder autoritetspersoner om at stille op i alle mulige andre sammenhænge, så skal vi også selv stille op, når der ikke er orden i vores eget hus. Hvis, og guderne forbyde det, sådan en situation opstår på Ekstra Bladet, kan jeg garantere, at jeg vil stille op til interview.