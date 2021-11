Ubehagelige oplevelser: Det skal stoppe!

Det er ofte utrygt at være kvinde, og det skal der gøres noget ved.

Sådan lyder budskabet fra den tidligere Eurovision-vinder Emmelie de Forest, der i en ny kortfilm forsøger at sætte fokus på problemerne. For kan det være rigtigt, at man som kvinde ikke kan føle sig tryg efter mørkets frembrud?

- Kvinder føler sig utrygge, når vi går på gaden, og det, vi med kortfilmen forsøger at gøre opmærksom på, er, at kommentarer og tilråb kan virke uskyldige. Men som kvinde er du sårbar, det kan mænd i øvrigt også være, men fysisk er vi mere udsatte, siger Emmelie de Forest, der optræder som skuespiller i videoen, til Ekstra Bladet.

Dagen for lanceringen af videoen er ikke tilfældig. I dag er nemlig 'FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder'. 28-årige Emmelie de Forest understreger, at håbet er, at volden og utrygheden forsvinder for begge køn.

- Der er også masser af overfald på unge mænd. Vi vil sætte fokus på de typer, der begår volden og bidrager til utrygheden. Jeg er sikker på, at de også gør det mod mænd. Det er en indstilling, der skal ændres, siger hun.

Forfulgt

- Har du selv oplevet ubehageligheder?

- Jeg kender både venner, bekendte og familie som er blevet udsat for alvorlige ting. Hvad man måske ikke tænker over, det er, at hvis man råber efter en kvinde på gaden, så ripper det op i den usikkerhed og sætter en frygt i gang, for vi kender alle nogen, hvor det ikke er endt godt.

- Jeg har selv oplevet at blive råbt ad på gaden. I København er det sket, at syv-otte fyre har råbt af mig. Midt om dagen da jeg gik alene. Da jeg boede i London oplevede jeg kommentarer om min krop og meget nærgående mennesker. Jeg er også blevet forfulgt på museer. Det er sket to gange, siger Emmelie de Forest.

Altid taxa

Derfor tager hun mange forholdsregler, når hun bevæger sig i det offentlige rum.

- Jeg tager altid taxa. Jeg ville aldrig turde gå alene hjem. Man har selvfølgelig også sin nøgle i hånden, så man kan bruge den som et våben. Det kan også være ting som at tage flade sko på eller en kedelig jakke, så man ikke virker 'indbydende'. Alligevel har jeg prøvet at blive forfulgt eller anråbt.

Hun opfordrer folk til at stoppe.

- Det bliver tit slået hen som uskyldigt, og hvorfor kan man ikke råbe efter en pige, man synes ser sød ud. Det er, fordi vi har en frygt i os.

I foråret viste en meningsmåling foretaget af Megafon for Politiken og TV 2, at 68 procent af de adspurgte kvinder helst undgår at færdes alene i byen efter mørkets frembrud. Og at 66 procent af kvinderne er bekymrede for at blive overfaldet, når de færdes alene i byen.