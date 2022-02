Udbetaler millioner

Det har bestemt været et år med et stort udbytte for medlemmerne af Aqua

Der har været smæk på hos popgruppen Aqua bestående af Søren Rasted, René Dif og Lene Nystrøm.

Det seneste årsregnskab viser i den grad, at medlemmerne har formået at drive en forretning, som der er penge i.

Selskabet Vandforsyningen ApS har nemlig forøget deres indtægter fra 405.000 kroner sidste år til 6,6 millioner kroner i år.

Det skriver Se og Hør.

Stort overskud

Ekstra Bladet har ligeledes været igennem regnskabet, der taler til gruppens fordel.

Ud over en løn på næsten en million kroner, har selskabet også valgt at udbetale et klækkeligt beløb af indtægten for 2021.

Ifølge oplysninger fra regnskabet har de tre musikere fået udbetalt 3,9 millioner i ekstraordinært udbytte for regnskabsåret.

Ud over det, har de også fået ubetalt et udbytte på 300.000 kroner.

Året har for mange i underholdningsbranchen været præget af corona.

Derfor har firmaet også udbetalt coronastøtte på 347.000 kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra gruppen omkring regnskabet, men det har i skrivende stund ikke været muligt.