Uddannelsen var for svær: 'Årgang 0'-stjerne med stor beslutning

Stephanie Siguenza har valgt at stoppe på den online-baserede uddannelse til folkeskolelærer, som med hendes egne ord var for svær, og hun skifter derfor nu til den ordinære læreruddannelse med fysisk fremmøde

'Jeg har gjort noget godt for mig selv!! Noget, som jeg glæder mig rigtig meget til'.

Sådan indleder den tidligere 'Årgang 0'-stjerne Stephanie Siguenza, 22, et opslag på Instagram.

Her fortæller hun, at hun har valgt at droppe ud af det, hun kalder netuddannelsen til lærer - en undervisningsform hvor man, som navnet antyder, ikke møder fysisk op til undervisning hele tiden, men også studerer i privaten og modtager online-undervisning.

Den model har dog vist sig for svær, erklærer hun nu.

'Jeg har valgt at stoppe på netuddannelsen. I stedet har jeg valgt at skifte til den ordinære, fysiske læreruddannelse i Odense! Jeg glæder mig SÅ meget til at starte op efter sommerferien', skriver hun i sit opslag og fortsætter:

'Efter et år på netuddannelsen kunne jeg mærke, at det blev alt for svært til mig. Derfor valgte jeg at gøre noget ved det!', lyder det fra den tidligere TV 2-darling.

Skulle helt til Vejle

Hun uddyber gerne over for Ekstra Bladet, da vi kontakter hende:

- Det var 80 procent online og 20 procent fremmøde, men da mange fremmøder var i Vejle, så blev jeg hjemme (i Slagelse, red.) og var med fra en computer. Generelt er det svært, når det er online. Jeg kunne bare mærke, at jeg vil få mere ud af fysisk tilstedeværelse, og jeg skal ikke gå året om - jeg kan fortsætte, hvor jeg slap, fortæller Stephanie Siguenza, som altså nu glæder sig til at slippe computeren og se både klassekammerater og undervisere fysisk i øjnene i det fynske.

Kaos i familien

Hun blev sammen med sin familie i gennem 20 år fra år 2000, hvor hun blev født, til og med 2019-sæsonen fulgt gennem tykt og tyndt af TV 2's kamerahold, inden det var endegyldigt slut.

Tv-eksperimentet blev siden afløst af et nyt kuld nyfødte og deres familier i det lignende koncept 'Årgang 20'.

Stephanie var en af de mest markante deltagere gennem årene, ligesom familien ofte var i fokus - ikke mindst på grund af kaos og intern splittelse.

Det fik Stephanie Siguenza til at gå ud med noget af en svada i Ekstra Bladet i fjor:

- Jeg er blevet omsorgssvigtet. Sådan som mit liv har været, burde ingens barndom være, sagde hun, da vi mødte hende i hjembyen Slagelse, hvor hun i øvrigt tidligere i år blev hemmeligt gift med kæresten Jeff.

Den artikel kan du læse her (+).

Meget lettet

Noget gladere var hun, da hun - ligeledes sidste år - jublede over at være kommet ind på sit drømmestudie.

- Jeg blev virkelig lettet. Jeg var nervøs for, at jeg ikke var kvalificeret nok. Så jeg blev ovenud lykkelig, da jeg så, at jeg var kommet ind, fortalte hun.

Et drømmestudie, der altså fortsat holdes i live hos Stephanie Siguenza - efter sommerferien nu blot i en anden form end hidtil.