Uddeler bonus: 10.000 kroner til alle ansatte

Børsen har haft et usædvanligt godt år i 2021, og derfor får alle ansatte udbetalt en kontant bonus

Medarbejderne på Børsen kan juble i disse dage. Chefredaktør, Bjarne Corydon, har nemlig været i pengetanken for at hente lidt ekstra til de ansatte.

Ifølge en mail, som MediaWatch har set, har mediets direktion besluttet at tildele alle ansatte en kontant bonus ved næste lønudbetaling på 10.000 kroner.

Det skyldes, at Børsen har klaret sig gennem 2021 langt bedre end forventet, og derfor har ledelsen truffet beslutning om, at en stor del af overskudsdelingen skulle ske kollektivt mellem alle avisens ansatte.

Derudover vil der blive udbetalt proportionelle bonusser til en række ansatte, der enten er ansat på deltid eller ikke har været ansat på fuld tid hele året, lyder det ifølge MediaWatch.

Børsens regnskab er endnu ikke offentliggjort, men chefredaktør Bjarne Corydon understreger i mailen, at det ser ud til, at 'vækstkurven' for mediet er knækket.