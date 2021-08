Uddyber brud: Forsøgte desperat at redde forholdet

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer skal skilles efter knapt to års ægteskab. Parret har prøvet alt for at redde deres forhold

Det kom som noget af en bombe, da komikeren Lasse Rimmer og influencer Line Hoffmeyer tirsdag eftermiddag meddelte, at de skal skilles.

Synkront offentliggjorde de nyheden på Instagram med opslag, hvor de kun havde pæne ord at sige om hinanden.

Det er ikke engang to år siden, Rimmer og Hoffmeyer sagde ja til hinanden. Helt præcis blev de mand og kone 24. august 2019.

Derfor kom det også som noget af en chok for alle, der ikke er helt tæt på parret, at deres ægteskab er nået til en ende, og tirsdag aften skriver Line Hoffmeyer i en story på Instagram, at hun godt kan forstå, at mange mildt sagt er overraskede over bruddet.

'Jeg forstår, at mange er chokerede. Vi har ikke forsøgt at male et glansbillede, men forsøgt at få tid til at bearbejde det i familien, inden det sev ud i offentligheden'.

Alverdens slid

Her skriver hun også, at hun og Lasse Rimmer har kæmpet for at redde deres ægteskab. Det var desværre ikke muligt for parret, der indtil maj måned forsøgte at blive forældre ved hjælp af fertilitetsbehandling. Den behandling indstillede de i foråret.

'Jeg har forsøgt at være transparent med at fertilitetsbehandlingen var indstillet, og at vi tog separate boliger sommeren over. Det var oprindeligt et desperat forsøg på at se, om det kunne redde forholdet, men hverken dét, parterapi eller alverdens slid har været nok. Vi holder meget af hinanden, vi har brugt tid sammen sommeren over som venner og kommer fortsat til det den næste måneds tid', skriver Line Hoffmeyer.

Også i det opslag hun postede tirsdag eftermiddag fremgår det, at parret kæmpede.

'Vi har i det sidste år stået i en stor krise som vi ikke har kunne finde ud af at håndtere som et team, og det tager vi nu konsekvensen af. Jeg har givet vores forhold alt det af mig selv jeg kunne og mere til, jeg har gjort alt, hvad der har stået i min magt, for Lasse, vores forhold og hans døtre, men har også måtte erkende, at jeg nu ikke har mere at give af. Vores brud er sket efter alle andre udveje er afsøgt'.

Ustoppelig lavine

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar for Line Hoffmeyer, men det har ikke være muligt. Lasse Rimmer har dog bekræftet bruddet, som han ikke ønsker at kommentere yderligere.

På Instagram skriver han dog - lige som Line Hoffmeyer - at der er blevet kæmpet for at redde deres forhold.

'Tilløbet til bruddet er taget over en lang periode, og jeg har følt, at det var som at se magtesløst til, mens en ustoppelig lavine rullede i slowmotion ind over vores liv. Det var aldrig, hvad jeg troede, ønskede, håbede', skriver han blandt andet.