Udeblev fra retten: Hyggede på toilet

De kommende seks måneder må Thalia Pitzner ikke køre bil.

Retten i Roskilde frakendte fredag formiddag den 29-årige tv-kendis kørekortet i en sag, hvor hun blev dømt for at køre bil med en telefon i hånden.

Det var ikke første gang, at den ældste Pitzner-søster fik et klip i kortet, og derfor røg retten til at køre bil det kommende halve år.

Som Ekstra Bladet skrev fra retten, så valgte Thalia PItzner at blive væk, da dommen faldt i sagen, der har udviklet sig lidt til en retsmæssig farce.

I stedet havde hun travlt med at poste billeder af sig selv fra et toilet.

'Fredagsfølelse og toilet-selfie' skrev den meget lidt angrende datter af diamantdronningen Katerina Pitzner.

Også på Thalia Pitzners stories på Instagram delte hun fredag formiddag billeder fra et toilet - og af sin egen bare hud.

Hun ærgrede sig over, at hendes sixpack på maven er væk og delte et billede, hvor man - mens en bruser løber - kan ane hendes nøgne krop i et spejl.

Influenceren kendt fra 'Diamantfamilien' på TV 2 kan se frem til seks måneder, hvor hun ikke må køre bil Influenceren kendt fra 'Diamantfamilien' på TV 2 kan se frem til seks måneder, hvor hun ikke må køre bil efter dommen fredag

En farce

Fredagens møde i retten var det tredje i sagen om Thalia Pitzners klip i kørekortet.

Først fik Thalia Pitzner sagen udskudt, da hun ved første retsmøde i september brød grædende sammen og forklarede, at hun ikke var blevet indkaldt i tide.

Da sagen igen var for retten i december, gik tiden med, at retten skulle tage stilling til hendes, ifølge dommeren, usædvanlige begæring om navneforbud og lukkede døre.

I december ved sagens andet retsmøde nægtede Thalia Pitzner, at hun skulle have kørt bil og brugt sin telefon. Hun bedyrede i øvrigt, at hun på turen havde kørt med sin far, som skulle kunne bevidne, at hun ikke brugte telefonen.

Men betjenten, der stoppede hende og vidnede i retten, var af en anden opfattelse. Ifølge betjenten var Tahlia Pitzner alene i bilen og brugte altså sin telefon.

- Hun sad med sin telefon i rathøjde ud for sig, forklarede han i december til retten.

I den endelige dom lagde dommeren vægt på politividnets forklaring i sagen, og fandt det bevist, at Pitzner kørte på Køge Bugt Motorvejen, mens hun benyttede håndholdt mobil.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Thalia Pitzner.

